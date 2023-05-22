Güzel popçu Hadise'den sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam!

Popçu Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta bulunan Chamada Prestige Otel'de sahne aldı. Gündüz yağan yağmura rağmen alanı dolduran yüzlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan güzel popçu, sahne şovları ile tatilcileri adeta büyüledi.
19 Mayıs'taki İstanbul konseri sonrasında hastalandığını söyleyen Hadise, nazara geldiğini söyleyip ekledi: "Konserin ertesi sabah kalktım; boynum tutulmuş. Hastayım, serum yedim. Doktorum geldi. Boynumu açtı. Kıbrıs'a gelince de serum yedim. Serum sayesinde ayaktayım ve sizlerle beraberim."
Doğan SAVAŞ
İSPANYOL ATEŞİ
Pop müziğin yıldız isimlerinden Simge, önceki akşam İzmir'de konser verdi. Sahnedeki iddiasını yine ortaya koyan şarkıcı, gül detaylı siyah kıyafetiyle göz kamaştırdı. İspanya izleri taşıyan kostümüyle beğeni kazanan Simge için "İspanyol ateşi" yorumları yapıldı.
BOĞAZ'IN EFENDİSİ
Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, ikinci gününde Serdar Ortaç'ı ağırladı. Geçtiğimiz yıl aynı sahnede 13 kez sahne alarak rekor kıran Ortaç, Boğaz'da şarkılarıyla bir kez daha yankılandı."Bu sene yine bol bol konser yapacağız" diyen ünlü sanatçı, ekledi: "Konserlerimin bu kadar dolu olmasının sebebini beni sevmelerine bağlıyorum."
MELEK KALPLİ
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahnedeydi. Evlilik kararını önümüzdeki yıla ertelediklerini söyleyen Mosso, "Düğün yapmak yerine evliliğimizi daha da anlamı kılmak için 5 depremzede ailemizin düğününe destek olmak istiyoruz. Amaç birilerinin hayatına dokunabilmek" dedi.