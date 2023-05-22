Güzel popçu Hadise'den sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam!





'EŞ'SİZ SEVGİ

Sevilen popçu Cansu Kurtulu önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Kendisi gibi müzisyen Fettah Can ile evli olan Kurtcu, sahnede şarkısını söylerken kendisine sürpriz yapan eşini görünce "Beyim gelmiş. Biliyorsun ki; iki çocuğumuz var. Çocuklar evde beyim" diyerek güldürdü.

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