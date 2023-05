Güzel popçu Hadise'den sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam!

TOP BODRUM

Forbes'tan sonra şimdi de Financial Times, Ege'nin incisi Bodrum'u yere göğe sığdıramadı. Bodrum'un eşsiz ve benzersiz güzelliklere sahip olduğunu yazan Financial Times, Bodrum denilince akla gelen ilk isimlerden birinin de Kate Moss olduğunu dile getirdi. Dünyaca ünlü İngiliz top model, bilindiği gibi yıllardır her sezon mutlaka Bodrum'daki detoks merkezine geliyor.