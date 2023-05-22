Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güzel popçu Hadise'den sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam!

    Nazara geldi!

    Popçu Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta bulunan Chamada Prestige Otel'de sahne aldı. Gündüz yağan yağmura rağmen alanı dolduran yüzlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan güzel popçu, sahne şovları ile tatilcileri adeta büyüledi.

    19 Mayıs'taki İstanbul konseri sonrasında hastalandığını söyleyen Hadise, nazara geldiğini söyleyip ekledi: "Konserin ertesi sabah kalktım; boynum tutulmuş. Hastayım, serum yedim. Doktorum geldi. Boynumu açtı. Kıbrıs'a gelince de serum yedim. Serum sayesinde ayaktayım ve sizlerle beraberim."
    Doğan SAVAŞ



    İSPANYOL ATEŞİ
    Pop müziğin yıldız isimlerinden Simge, önceki akşam İzmir'de konser verdi. Sahnedeki iddiasını yine ortaya koyan şarkıcı, gül detaylı siyah kıyafetiyle göz kamaştırdı. İspanya izleri taşıyan kostümüyle beğeni kazanan Simge için "İspanyol ateşi" yorumları yapıldı.



    BOĞAZ'IN EFENDİSİ
    Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, ikinci gününde Serdar Ortaç'ı ağırladı. Geçtiğimiz yıl aynı sahnede 13 kez sahne alarak rekor kıran Ortaç, Boğaz'da şarkılarıyla bir kez daha yankılandı."Bu sene yine bol bol konser yapacağız" diyen ünlü sanatçı, ekledi: "Konserlerimin bu kadar dolu olmasının sebebini beni sevmelerine bağlıyorum."



    MELEK KALPLİ
    Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahnedeydi. Evlilik kararını önümüzdeki yıla ertelediklerini söyleyen Mosso, "Düğün yapmak yerine evliliğimizi daha da anlamı kılmak için 5 depremzede ailemizin düğününe destek olmak istiyoruz. Amaç birilerinin hayatına dokunabilmek" dedi.



        EV HANIMI!
        Yasemin Özilhan da 19 Mayıs'ı hafta sonuyla birleştirip soluğu Bodrum yakınlarındaki lüks villasında aldı. Sosyal medyasından ailece yedikleri yemeğe dair paylaşımlar yapan sosyetik, bardakları toplarken verdiği bu karesini paylaştı. Yasemin Özilhan'a takipçileri "VIP ev hanımı" esprileri yaptı.



        TOP BODRUM
        Forbes'tan sonra şimdi de Financial Times, Ege'nin incisi Bodrum'u yere göğe sığdıramadı. Bodrum'un eşsiz ve benzersiz güzelliklere sahip olduğunu yazan Financial Times, Bodrum denilince akla gelen ilk isimlerden birinin de Kate Moss olduğunu dile getirdi. Dünyaca ünlü İngiliz top model, bilindiği gibi yıllardır her sezon mutlaka Bodrum'daki detoks merkezine geliyor.



        MORAL TATİLİ
        Kısa süre önce sosyetik İzzet Antebi'den ayrılan Tuvana Türkay, kendisini Ege'ye attı. Fethiye'nin yolunu tutan oyuncu, sosyal medyasından da bol bol paylaşım yaptı. Tuvana Türkay'ın bu pozu, "Kaybettiğine dön de bir bak" yorumları yaptırdı...



            İNKAR GECESİ
            Kaan Tangöze ile 2016 yılında boşandığından beri özel hayatında sessiz olan Seçkin Piriler, aşk orucunu bozdu. Piriler, önceki gece Asmalımescit'teki bir mekanda sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. Sabaha karşı sevgilisiyle el ele mekandan çıkan Seçkin Piriler, flaşlar patlayınca panikledi. Birbirlerinden ayrılan ikiliden Piriler, "Sevgilim değil arkadaşım. Siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz? Arkadaşınızın elini tutup sarılmıyor musunuz?" diyerek şaşkınlık yarattı. (Doğan Savaş)



            BABA DİLEK
            Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Doğum günü olan 20 Mayıs'ta İzmir'in Menemen ilçesindeki Çilek Festivali'nde konser veren Akçıl, sahnede büyük bir sürpriz yaşadı. Sinan Akçıl, sahnede performansına devam ederken bir anda müzik durdu ve arkasındaki dev ekranda annesi Gaye Nadide Çağlayan'ın görüntüsü ve doğum günü kutlaması belirdi. Bu anlamlı sürprizle duygulanan ünlü müzisyen, pastasını üflerken de baba olmayı dilediğini söyledi.



            KIBRIS SOLUĞU
            Sibel Can, Avrupa konser turnesi arasında Kıbrıs'ta muhteşem bir geceye imza attı. Amor Gariboviç imzalı özel tasarım siyah ve eteği beyaz tüylü tasarım elbisesi ile yine sahnesine gösterdiği özeni gösteren Can, dalgalı tarattığı saç modeli ile de beğeni topladı.



                FOTO-SEVGİ
                2016'da evlendiği kendisi gibi oyuncu Anıl Altan'la aşkı ilk günkü gibi süren Pelin Akil, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla kalpleri ısıttı. Alin ve Lina adında iki kızları olan ünlü çift, fotoğraflarıyla sevgilerinin her geçen gün arttığını gözler önüne serdi. Çifte takipçilerinden "Maşallah" yorumları yağdı.



                'EŞ'SİZ SEVGİ
                Sevilen popçu Cansu Kurtulu önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Kendisi gibi müzisyen Fettah Can ile evli olan Kurtcu, sahnede şarkısını söylerken kendisine sürpriz yapan eşini görünce "Beyim gelmiş. Biliyorsun ki; iki çocuğumuz var. Çocuklar evde beyim" diyerek güldürdü.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                HDP: Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek
                Haberler Saklambaç Güzel popçu Hadise'den sahne şovlarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam!
                    loading
                    SON DAKİKA