Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eşinden sert tepki!





TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Batuhan Karadeniz, dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada başta şiddet olmak üzere tüm iddiaları reddetti. Karadeniz, bahsi geçen son darp olayıyla ilgili ise şu savunmayı yaptı: "Şahıs, müvekkilin konakladığı otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır." Yaşanan bu olayla gözler ise Batuhan Karadeniz'in halen resmi olarak evli olduğu iki çocuğunun annesi Cemre Karadeniz'e çevrildi.