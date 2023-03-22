Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aleyna Eroğlu futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti! “Bana 300 bin TL borcu olan Batuhan...”

    Fenomen Aleyna Eroğlu, henüz evliyken birlikte olmaya başladığı iki yıllık aşkı Batuhan Karadeniz’den önceki akşam şiddet gördüğünü iddia etti. Eski futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunan genç kadın, “Bu kaçıncı şiddet hatırlamıyorum” dedi ve ekledi: “Bana 300 bin TL borcu olan Batuhan, altın bilekliğimi de çaldı”

    Yasak aşk, şiddet, gözyaşı!

    Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia... İkinci eşinin geçtiğimiz sene boşanma davası açtığı eski futbolcu, henüz evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile birlikte olmaya başladı. İki senedir Batuhan Karadeniz ile beraber olan Eroğlu, dün sosyal medyasından şoke eden açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle evine gelen Batuhan Karadeniz'in kendisine hakaretler ettiğini ileri süren genç kadın, eski futbolcu tarafından darp edildiğini de iddia etti.

    DARP RAPORU ALDI
    Omuzundaki morlukları gösteren Aleyna Eroğlu, darp raporu alıp eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu. "Bu bana uyguladığı kaçıncı şiddet? Sayısını hatırlamıyorum. Hep düzelir diye beklerim ama olmadı" diyen Eroğlu'nun iddiaları bununla sınırlı değil. Batuhan Karadeniz'e toplamda 300 bin TL borç verdiğini söyleyen Ahsen Eroğlu, olay yaratan iddialarını şöyle sürdürdü:

    '37 BİN TL HARCADI'
    "Kendisi anneme ait kredi kartından 37 bin TL'lik harcama yaptı. Kaybolduğunu sandığım altın bilekliğimi satıp parasını yediğini itiraf etti. Bir ay önce ilişkiyi bitirdim şimdi ise bana ödeyeceğini söylediği 300 bin TL'yi ödemeyeceğini söylüyor."


        Genç kadın, omuzundaki morluğu Karadeniz'in yaptığını iddia etti.

        İHANETTEN SABIKASI VAR!
        Batuhan         Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı. Karadeniz, 2018 yılında Cemre Karadeniz ile evlendi. Cemre Hanım da eski futbolcuya ihanet yüzünden geçtiğimiz sene boşanma davası açtı. Karadeniz'i o dönem 1 ve 4 yaşlarında olan çocuklarıyla maddimanevi hiçbir iletişimde bulunmadığı için suçlayan Cemre Karadeniz, Ahsen Eroğlu nedeniyle de zor günler geçirdiğini söylemişti.

        Şimdilerde hiçbir takımda forma giymeyen Batuhan Karadeniz, yıllardır çalkantılı özel hayatı yüzünden gündemden düşmüyor.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
            Haberler Saklambaç Aleyna Eroğlu futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti! “Bana 300 bin TL borcu olan Batuhan...”
                loading
                SON DAKİKA