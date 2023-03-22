Aleyna Eroğlu futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti! “Bana 300 bin TL borcu olan Batuhan...”

Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia... İkinci eşinin geçtiğimiz sene boşanma davası açtığı eski futbolcu, henüz evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile birlikte olmaya başladı. İki senedir Batuhan Karadeniz ile beraber olan Eroğlu, dün sosyal medyasından şoke eden açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle evine gelen Batuhan Karadeniz'in kendisine hakaretler ettiğini ileri süren genç kadın, eski futbolcu tarafından darp edildiğini de iddia etti.