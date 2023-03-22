Aleyna Eroğlu futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti! “Bana 300 bin TL borcu olan Batuhan...”

Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia... İkinci eşinin geçtiğimiz sene boşanma davası açtığı eski futbolcu, henüz evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile birlikte olmaya başladı. İki senedir Batuhan Karadeniz ile beraber olan Eroğlu, dün sosyal medyasından şoke eden açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle evine gelen Batuhan Karadeniz'in kendisine hakaretler ettiğini ileri süren genç kadın, eski futbolcu tarafından darp edildiğini de iddia etti.
DARP RAPORU ALDI
Omuzundaki morlukları gösteren Aleyna Eroğlu, darp raporu alıp eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu. "Bu bana uyguladığı kaçıncı şiddet? Sayısını hatırlamıyorum. Hep düzelir diye beklerim ama olmadı" diyen Eroğlu'nun iddiaları bununla sınırlı değil. Batuhan Karadeniz'e toplamda 300 bin TL borç verdiğini söyleyen Ahsen Eroğlu, olay yaratan iddialarını şöyle sürdürdü:
'37 BİN TL HARCADI'
"Kendisi anneme ait kredi kartından 37 bin TL'lik harcama yaptı. Kaybolduğunu sandığım altın bilekliğimi satıp parasını yediğini itiraf etti. Bir ay önce ilişkiyi bitirdim şimdi ise bana ödeyeceğini söylediği 300 bin TL'yi ödemeyeceğini söylüyor."