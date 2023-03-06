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    Hakan Balta ile Derya Balta site sakinlerinin söylemleriyle şoke oldu! "Astrologlar 2045’e kadar..."

    Florya’da oturan Hakan ve Derya Balta, diğer site sakinlerinin söylemleriyle şoke oldu. Derya Hanım, “Astrologlar 2045’e kadar İstanbul’da depremi öngörmüyor” diyerek binaların kontrol edilmesine karşı çıkanlara veryansın etti

    Baltayı taşa vurmayın!

    Eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Hanım, asrın felaketinin ilk gününden beri elini taşın altına koydu. Özellikle Derya Hanım, maddi ve manevi bağışları kadar sosyal medyasından yaptığı çağrılarla da takdir topladı.

    Derya Balta, Hatay'da enkaz altından tam 90 saat sonra ne yazık ki sağ kolu kesilerek kurtarılan 10 yaşındaki Hilal'e de sahip çıkarak gönülleri fethetti.

    Depremin ardından oğlunun eğitim gördüğü Florya'daki okul binasının da hasarlı olması nedeniyle isyanda bulunan Derya Hanım, sosyal medyada aileleri harekete geçirip binada eğitimin onarım yapılana kadar ara verilmesini sağlamıştı.

        Florya'nın 'riskli bölge' olarak gösterilmesi üzerine yeni ev arayışına da giren Derya Balta, oturduğu sitedeki bazı sakinlerin söylemleriyle şok yaşadı.

        SÖZ ŞİMDİ RAPORLARDA
        Bazı site sakinleri, astrologların "2025 yı0lına kadar İstanbul'da deprem olmayacak" açıklamalarını baz alıp binaların depreme karşı dayanıklılık testinden geçirilmesine gerek olmadığını savundu.

        Bu durum karşısında isyan eden Derya Balta, dün sitedeki toplantıya katılıp binaların kontrol edilmesi gerektiğinin altını ısrarla çizdi. Birçok kişiyi de yanına alan Derya Hanım, şimdi binalarla ilgili yapılacak testi ve ardından gelecek raporu bekliyor.
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            Haberler Saklambaç Hakan Balta ile Derya Balta site sakinlerinin söylemleriyle şoke oldu! "Astrologlar 2045’e kadar..."
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