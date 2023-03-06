Hakan Balta ile Derya Balta site sakinlerinin söylemleriyle şoke oldu! "Astrologlar 2045’e kadar..."

Eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Hanım, asrın felaketinin ilk gününden beri elini taşın altına koydu. Özellikle Derya Hanım, maddi ve manevi bağışları kadar sosyal medyasından yaptığı çağrılarla da takdir topladı.
Derya Balta, Hatay'da enkaz altından tam 90 saat sonra ne yazık ki sağ kolu kesilerek kurtarılan 10 yaşındaki Hilal'e de sahip çıkarak gönülleri fethetti.
Depremin ardından oğlunun eğitim gördüğü Florya'daki okul binasının da hasarlı olması nedeniyle isyanda bulunan Derya Hanım, sosyal medyada aileleri harekete geçirip binada eğitimin onarım yapılana kadar ara verilmesini sağlamıştı.