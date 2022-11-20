



Sürekli gecelerde boy gösteren oyuncuyu, önceki gece Asmalı Mescit'teki bir mekanda kadın hayranı rahat bırakmadı. Bu durumdan rahatsız olmayan yakışıklı oyuncu gece boyu samimiyeti ilerletti. Sarmaş dolaş görüntüler veren yakışıklı oyuncu çevredekilere de aldırış etmedi. Daha sonra masasına gelen herkesi gönderen Nejat İşler hiçbir şey olmamış gibi tek başına mekandan çıktı.