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    Gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlenen Nejat İşler çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi

    Çapkınlıklarıyla adından sıkça söz ettiren Nejat İşler yine başka bir kadınla. Bir mekanda oturan yakışıklı oyuncunun masasına gelen kadın hayranıyla samimi halleri dikkat çekti.

    Doğan Savaş
    İşler yolunda

    "Tamirhane" filmiyle yeniden izleyici karşısına geçen Nejat İşler, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.



    Sürekli gecelerde boy gösteren oyuncuyu, önceki gece Asmalı Mescit'teki bir mekanda kadın hayranı rahat bırakmadı. Bu durumdan rahatsız olmayan yakışıklı oyuncu gece boyu samimiyeti ilerletti. Sarmaş dolaş görüntüler veren yakışıklı oyuncu çevredekilere de aldırış etmedi. Daha sonra masasına gelen herkesi gönderen Nejat İşler hiçbir şey olmamış gibi tek başına mekandan çıktı.



    Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan ünlü oyuncu taksiye binerek yoluna devam etti.

    Nejat İşler gece hayatıyla oldukça konuşuluyor.

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    Haberler Saklambaç Gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlenen Nejat İşler çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi
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