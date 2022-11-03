Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirveyi bırakmıyor! Yine reytinglerde ve sosyal medyada birinci sırada





CEZAYİR'İN BAŞI BELADA!

Lokman'ın cenazesinde herkes yüz yüze geldi. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i mekanında (Erkan Can'ı) ziyarete gitti. Melike babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak istedi. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde buldular. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürdü ve bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıktı. Sabit, intikam yemini etti ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim dedi.

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