Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirveyi bırakmıyor! Yine reytinglerde ve sosyal medyada birinci sırada

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yedinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!
CEZAYİR'İN BAŞI BELADA!
Lokman'ın cenazesinde herkes yüz yüze geldi. Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i mekanında (Erkan Can'ı) ziyarete gitti. Melike babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak istedi. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde buldular. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürdü ve bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıktı. Sabit, intikam yemini etti ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim dedi.