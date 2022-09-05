Mehmet Dinçerler ile olan evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiği söylenen Hadise konserde gözyaşlarına boğuldu





İŞTE AĞLATAN SÖZLER

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında

Oralar nasıl? uzak tabii Gel desem? diyemem peki

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

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