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    Mehmet Dinçerler ile olan evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiği söylenen Hadise konserde gözyaşlarına boğuldu

    Mehmet Dinçerler ile olan evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiği konuşulan Hadise, önceki akşamki İzmir konserinde gözyaşlarına boğulunca dedikodular alevlendi.

    Kendi kendimle hep sıfırdayım

    Geçtiğimiz akşam İzmir'de konser veren Hadise, duygusal anlar yaşadı. Son dönemde hakkında sık sık eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiğine dair haberler çıkan ünlü popçu, "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğuldu. Hadise, bu anları kendi sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yol'u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum."



    'HAYATIMIN ŞARKISI'
    Hadise'nin sözleri manidar olan şarkı sırasında yaşadığı hüzün ise gündem oldu. Sevenleri popçuya "Sen ağlama" diye mesajlar gönderirken; popçunun evliliğinde mutsuz olduğu dedikoduları alevlendi.



    İŞTE AĞLATAN SÖZLER
    Küçük bir yoldayım en başındayım
    Kendi kendimle hep sıfırdayım
    Senin dağların benim yollarım
    O sen olsaydın
    Benim yanımda
    Sağımda solumda ufkumda
    Senin yanında
    Yazında kışında tüm baharlarında
    Oralar nasıl? uzak tabii Gel desem? diyemem peki
    Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
    Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

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