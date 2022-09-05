Mehmet Dinçerler ile olan evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiği söylenen Hadise konserde gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz akşam İzmir'de konser veren Hadise, duygusal anlar yaşadı. Son dönemde hakkında sık sık eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde sıkıntılı günler geçirdiğine dair haberler çıkan ünlü popçu, "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğuldu. Hadise, bu anları kendi sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yol'u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum."
'HAYATIMIN ŞARKISI'
Hadise'nin sözleri manidar olan şarkı sırasında yaşadığı hüzün ise gündem oldu. Sevenleri popçuya "Sen ağlama" diye mesajlar gönderirken; popçunun evliliğinde mutsuz olduğu dedikoduları alevlendi.
İŞTE AĞLATAN SÖZLER
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Oralar nasıl? uzak tabii Gel desem? diyemem peki
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler