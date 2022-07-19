Tam 20 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi! "Anlaşılan o ki aşk sabırlı"

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve ikinci baharlarını yaşayan Lopez ve Affleck, aşklarını bu kez nikah masasını taşıdı. Las Vegas'ta evlenen Lopez, şu cümleleri kurdu: "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca."

Ünlü çiftin, ayrı ayrı evliliklerinden toplamda 5 çocuğu oldu.