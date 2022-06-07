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    Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl'dan bomba açıklama

    Kısa süre önce Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, “Üçüncü şans olur mu?” sorusuna “Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok” yanıtı verdi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Üçüncüye yüzüm yok!

    Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, önceki akşam Ataşehir Araba Mezarlığı'nda 'Yaktırma' isimli parçasına klip çekti. Kısa süre önce Burcu Kıratlı ile evliliğini ikinci kez noktalayan Akçıl, konuyla ilgili şu samimi açıklamaları yaptı: "Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi. Ama artık geride kalması gerekiyordu. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi. Öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı." Bu arada baba olmak isteyen ünlü müzisyen, yeniden evliliğe ise yeşil ışık yaktı. (Doğan SAVAŞ)



    NEŞELİ DOSTLUK
    Güzel oyuncu Şükran Ovalı ile meslektaşı Songül Öden, önceki gün Ege'de buluştu. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Ovalı, sosyal medyada paylaştığı karelerle de bir çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.



    EFSANE DÜET
    Serdar Ortaç ile düet yaptığı 'Fırtına' isimli şarkısıyla dikkat çeken Barbie lakaplı Nihan Çelik'ten haber var... Güzel şarkıcı, yeni projesini şöyle açıkladı: "dünyaca ünlü Snoop Dogg ile düet şarkımız çıkacak yaz aylarında. İmzalar atıldı."



        SAF AŞIK
        Son dönemin parlayan yıldızlarından İlayda Şahin, Re Touch Mag dergisinin bu ayki kapağını süsledi. Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu, aşka bakışını şöyle anlattı: "Karşılıksız ve saf severim sanırım. Sevginin masum halini seviyorum. Kirletilmemiş, kirlenmemiş olanını."



        KENDİNİ ŞIMARTTI
        Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, önceki gün kendini şımarttı. Bir detoks merkezinde masaj yaptıran 7.5 aylık hamile Evgar, sosyal medyadan paylaştığı karelerle de yaşadığı keyfi gözler önüne serdi.



        İDDİALI GİRİŞ
        Şarkıcı Emre Tokgöz, yeni şarkısı 'Mucizeler'i sevenlerinin beğenisine sundu. Kısa sürede dinleyicilerim diline dolanan şarkı, oldukça ses getirirken Tokgöz, "Asıl bombayı yakın zamanda patlatacağım" diyerek müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptığının sinyallerini verdi.



            TURKİSH DELİGHT
            Victoria's Secret meleği Irina Shayk, Dubai'deki bir klip çekimi için ünlü fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Nihat Odabaşı'nın kamerası karşısına geçti. Geçtiğimiz yıllarda Los Angeles'a yerleşen Odabaşı, dünyaca ünlü Rus model ile Ortadoğu'nun Prensi olarak adlandırılan Majid Almohandis'in klibini Dubai'de çekti. Almohandis'in şimdiden 50 milyon kez izlenen klibinde yer alan Irina Shayk, güzelliğiyle büyülerken Nihat Odabaşı çekimler için yaklaşık 1 ay Dubai'de kaldı.



            TALİPLERİ ARTTI!
            Eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü. New York Post'a konuşan hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.



            ATEŞ ÇEMBERİNDE AŞK
            Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan'ın, atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan 26'ncı bölümüne Türkler'in canını almaya ant içen Obar'ın İtbaraklardan topladığı ordusuyla Akkız ve Batuga'nın öncülük ettiği Gök Kağanlığının ordusu karşı karşıya gelmesi damga vuracak. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?



                SÜRPRİZLER YOLDA
                Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Kübra, 2022'nin ilk teklisi "Teslim" ile kariyer yolculuğuna devam ediyor! Sözü ve müziği Murat Güneş imzalı şarkısına çok güvenen güzel yıldız, önümüzdeki günlerde müzikseverlere başka sürprizlerinin de olacağını belirtti.



                BOĞAZ'DA MÜZİK ŞÖLENİ
                Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam Cem Adrian rüzgarı esti. Sahneye "Sen Benim Şarkılarımsın" parçasıyla çıkış yapan Adrian, hayranlarını "Türkiye'nin en güzel manzarasında İstanbul'un en güzel yerinde konser veriyorum" sözleriyle selamladı. Binlerce kişinin telefonlarının ışıklarını yaktıkları anda Cem Adrian, "Dünyada şu görüntüyü kaç kişi görebilir. Hepinize minnettarım. Yıldızları yeryüzüne indirmek gibi bir şey bu..." sözleriyle kayda aldı. Başarılı sanatçıyı Demet Şener ile Tolga Arman çifti de izledi.



                TARİHİ REKOR
                Pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, geçtiğimiz gece II. Aizanoi Kısa Film Festivali'nin finalinde sahnedeydi. Göksel'in muhteşem konseri Antik kente son 5000 yılın en kalabalık gecesini yaşattı. 15 bini aşkın müziksever ünlü sanatçının seslendirdiği tüm şarkılara coşkuyla eşlik ettiler.



                    YAHŞİ DEFİLE
                    Beyonce gibi dünyaca ünlü yıldızların tasarımcısı olan dünyaca ünlü Azeri Türk modacı Rufat İsmayil, yeni koleksiyonunu Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde tanıttı. Azerbaycan'ın tarihi halılarının zengin motif ve renklerinin yansıması olan koleksiyonunun tanıtımında 20 modelle birlikte ünlü top model Günay Musayeva, baş manken olarak yer aldı.



                    BABA MESLEĞİNİ YAD ETTİ
                    Ünlü sanatçı Fettah Can, bu yıl ilk kez düzenlenen Bursa GastroFest'te baba mesleği olan bıçak yapımı ve bileyleme üzerine sunum yaptı. Fettah Can, memleketi Bursa'da hem festivale destek verdi hem de baba mesleğinde ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Can, "Şimdi buradan asıl mesleğime gidiyorum" diyerek festivalde sahne alıp Bursalı sevenlerine müzik ziyafeti sundu.



                    GÜL GİBİ SEDA
                    Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festival'ine Seda Sayan damgasını vurdu. Yaklaşık altı bin izleyicinin katıldığı gecede yaklaşık 5 ton gül dağıtıldı. Çiçeği burnunda gelin, gül yapraklı ve pembe derin yırtmaçlı tuvaleti ile hem göze hem de kulağa hitap etti.

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                    Haberler Saklambaç Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl'dan bomba açıklama
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