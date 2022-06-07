Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl'dan bomba açıklama

Başarılı müzisyen Sinan Akçıl, önceki akşam Ataşehir Araba Mezarlığı'nda 'Yaktırma' isimli parçasına klip çekti. Kısa süre önce Burcu Kıratlı ile evliliğini ikinci kez noktalayan Akçıl, konuyla ilgili şu samimi açıklamaları yaptı: "Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi. Ama artık geride kalması gerekiyordu. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi. Öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı." Bu arada baba olmak isteyen ünlü müzisyen, yeniden evliliğe ise yeşil ışık yaktı. (Doğan SAVAŞ)