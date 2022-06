Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl'dan bomba açıklama

BABA MESLEĞİNİ YAD ETTİ

Ünlü sanatçı Fettah Can, bu yıl ilk kez düzenlenen Bursa GastroFest'te baba mesleği olan bıçak yapımı ve bileyleme üzerine sunum yaptı. Fettah Can, memleketi Bursa'da hem festivale destek verdi hem de baba mesleğinde ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Can, "Şimdi buradan asıl mesleğime gidiyorum" diyerek festivalde sahne alıp Bursalı sevenlerine müzik ziyafeti sundu.