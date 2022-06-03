Dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasında sonuç belli oldu!

Haftalardır dünyanın bir Hollywood filmi gibi takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp'in davası sonuçlandı.
Tiktok'ta videoları 18 milyar kez izlenen davayla ilgili neredeyse tüm dünyanın tuttuğu taraf, ünlü aktördü.
Haftalardır dünyanın bir Hollywood filmi gibi takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp'in davası sonuçlandı.
Tiktok'ta videoları 18 milyar kez izlenen davayla ilgili neredeyse tüm dünyanın tuttuğu taraf, ünlü aktördü.
Dava boyunca eski eşini taciz gibi birçok konuyla ilgili suçlayan Amber Heard için "şeytan" benzetmesi yapılıyordu.
Bu arada Virginia yasalarına göre 15 milyon dolar tazminat yerine indirimlerle eski eşine 8 milyon 350 bin dolar ödemesi gereken Amber Heard'ün yüksek ihtimal 'iflas' göstererek paranın sadece yasalara göre zorunlu olan 350 bin dolarlık kısmını ödeyeceği tahmin ediliyor.