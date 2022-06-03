Dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasında sonuç belli oldu!





Bu arada Virginia yasalarına göre 15 milyon dolar tazminat yerine indirimlerle eski eşine 8 milyon 350 bin dolar ödemesi gereken Amber Heard'ün yüksek ihtimal 'iflas' göstererek paranın sadece yasalara göre zorunlu olan 350 bin dolarlık kısmını ödeyeceği tahmin ediliyor.