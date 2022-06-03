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    Dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasında sonuç belli oldu!

    Dünyanın en ünlü davasında kazanan Johnny Depp oldu! Duruşmalardaki hali ve iddialarıyla ‘şeytan’ lakabı alan Amber Heard’ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

    Şeytan kaybetti!

    Haftalardır dünyanın bir Hollywood filmi gibi takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp'in davası sonuçlandı.



    Şok iddiaların peşi sıra geldiği davada kazanan taraf Depp oldu. Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, Heard'ün 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.



    Tiktok'ta videoları 18 milyar kez izlenen davayla ilgili neredeyse tüm dünyanın tuttuğu taraf, ünlü aktördü.



        Dava boyunca eski eşini taciz gibi birçok konuyla ilgili suçlayan Amber Heard için "şeytan" benzetmesi yapılıyordu.



        Bu arada Virginia yasalarına göre 15 milyon dolar tazminat yerine indirimlerle eski eşine 8 milyon 350 bin dolar ödemesi gereken Amber Heard'ün yüksek ihtimal 'iflas' göstererek paranın sadece yasalara göre zorunlu olan 350 bin dolarlık kısmını ödeyeceği tahmin ediliyor.



        Mahkeme çıkışında ünlü aktörü, yüzlerce hayranı büyük bir sevinçle karşıladı.

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        Haberler Saklambaç Dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasında sonuç belli oldu!
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