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    'İçimizdeki Ateş' dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

    atv ekranlarında yayınlanaca ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı büyük merak uyandıran dizinin genç yıldızları şimdiden merak konusu oldu.

    İşte genç yıldızlar

    Atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırırken, sosyal medyada 'İçimizdeki Ateş'in genç yıldızları konuşuldu.

    Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

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