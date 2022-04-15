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    Kuruluş Osman, önceki akşam yine milyonlar tarafından soluksuz izlendi

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle yine zirvedeydi. Dizinin önceki akşamki bölümüne; Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i öldürmek istemeleri ve bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu.

    Fetih kapıları açıldı

    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle yine zirvedeydi. Dizinin önceki akşamki bölümüne; Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i öldürmek istemeleri ve bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu. #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

    Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman 90. bölümüyle; Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %25,48 izlenme payı, AB'de %8,20 izlenme oranı ve %21,96 izlenme payı 20+ABC1'de %9,66 izlenme oranı ve %24,50 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

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