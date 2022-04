Aleyna Tilki, son klibi ve fotoğraflarıyla tepki çekti

Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki'nin yeni İngilizce şarkısı "Take It Or Leave It" Warner Music etiketiyle yayınlandı. 22 yaşındaki yıldız, klibinde de sınırları zorladı. Aleyna Tilki' nin evindeki odası ve garajı kullanılarak çekilen klipte, şarkıcının motosiklet üzerinde giderken eteğini çıkardığı görüntüler ve yeni fotoğrafları eleştiri topladı.

Dünya starı olmak için uzun süredir emek veren Aleyna Tilki'nin görüntülerine "Ufacık kızı et yığını olarak koydular önümüze", "Keşke sesiyle ve müzikteki kalitesiyle bir yerlere gelmeye çalışsa", "Dünyaya açılmanın yolunun soyunmaktan geçtiğini sanmış" gibi yorumlar yapıldı.