ATV'nin yeni dizisi Hakim milyonları ekrana kilitledi! Dizinin ilk bölümü izleyenlerden tam not aldı





USTALARDAN ALKIŞLIK PERFORMANS

Sosyal medyada çok konuşulan Hakim için "Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel karşılıklı oynuyor, efsane sahne dedikleri bu olsa gerek", "Yurdaer Okur duygularını çok iyi yansıtmış", "Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyumları çok iyi", "Şahane bir kadroyla usta oyunculuklar, çekim açıları ve tek plan çekimli sahnelerinde olduğu güzel bir bölüm, tüm ekibin emeklerine sağlık" ve "Kaza sahnesi efsane olmuş" gibi yorumlar yapıldı. Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor...