ATV'nin yeni dizisi Hakim milyonları ekrana kilitledi! Dizinin ilk bölümü izleyenlerden tam not aldı

Büyük merakla beklenen ATV'nin yeni dizisi Hakim, ekran yolculuğuna muhteşem başladı.Dizinin önceki akşam yayınlanan ilk bölümü, izleyicilerden tam not aldı. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran karşısına kilitleyen Hakim, aksiyon ve heyecan dolu bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturdu, 1.bölüm etiketi #Hakim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!#Hakim 1.sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
USTALARDAN ALKIŞLIK PERFORMANS
Sosyal medyada çok konuşulan Hakim için "Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel karşılıklı oynuyor, efsane sahne dedikleri bu olsa gerek", "Yurdaer Okur duygularını çok iyi yansıtmış", "Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyumları çok iyi", "Şahane bir kadroyla usta oyunculuklar, çekim açıları ve tek plan çekimli sahnelerinde olduğu güzel bir bölüm, tüm ekibin emeklerine sağlık" ve "Kaza sahnesi efsane olmuş" gibi yorumlar yapıldı. Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor...
1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer Arif Derman; dürüst ve başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan'ın aracıyla çarptığı genç hayatını kaybetti. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaştı.