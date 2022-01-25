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    Müge Anlı'yı duygulandıran düet! “Bana şarkı yazılmasını çok isterim” dedi Sinan Akçıl ‘Durum Çok Acil’ şarkısını yazdı

    ATV’nin reyting rekortmeni ismi Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde, “Bana şarkı yazılmasını çok isterim” dedi. Sinan Akçıl, “İlham kaynağım oldu” dediği Anlı’ya ‘Durum Çok Acil’ adlı bir şarkı yazdı. Duygulanan Anlı, canlı yayında Akçıl’la düet yaptı.

    C’anlı’ düet

    ATV ekranlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla reyting rekorları kıran Müge Anlı, dün çok duygulandı.



    Bir süre önce, "Bana şarkı yazılmasını çok isterim" diyen Müge Anlı'ya Sinan Akçıl'dan büyük sürpriz geldi.



    SÜRPRİZ YAPTI
    Usta sunucu için şarkı yapan Akçıl, "Durum Çok Acil" adlı şarkısının hikayesini anlattı.



        Gerçek bir Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini belirterek şunları söyledi:



        "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım. O çok özel biri. Allah Müge'yi Türkiye'nin başından eksik etmesin. Programda gördüklerim gerçekten beni çok etkiledi Nerede oursam olayım mutlaka izliyorum. Sonra böyle özel bir şarkı ortaya çıktı."



        Bir sürpriz daha yaparak stüdyoya gelen şarkıcı, Müge Anlı ile kısa bir düete de imza attı.



            Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın şarkı söylemesi sosyal medyada da büyük destek aldı.



            AKÇIL 'DURUM ÇOK ACİL' DEDİ
            'Durum Çok Acil' şarkısı kısa sürede çok beğenildi.

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            Haberler Saklambaç Müge Anlı'yı duygulandıran düet! “Bana şarkı yazılmasını çok isterim” dedi Sinan Akçıl ‘Durum Çok Acil’ şarkısını yazdı
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