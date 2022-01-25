Müge Anlı'yı duygulandıran düet! “Bana şarkı yazılmasını çok isterim” dedi Sinan Akçıl ‘Durum Çok Acil’ şarkısını yazdı





"Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım. O çok özel biri. Allah Müge'yi Türkiye'nin başından eksik etmesin. Programda gördüklerim gerçekten beni çok etkiledi Nerede oursam olayım mutlaka izliyorum. Sonra böyle özel bir şarkı ortaya çıktı."