Müge Anlı'yı duygulandıran düet! “Bana şarkı yazılmasını çok isterim” dedi Sinan Akçıl ‘Durum Çok Acil’ şarkısını yazdı

Bir süre önce, "Bana şarkı yazılmasını çok isterim" diyen Müge Anlı'ya Sinan Akçıl'dan büyük sürpriz geldi.
SÜRPRİZ YAPTI
Usta sunucu için şarkı yapan Akçıl, "Durum Çok Acil" adlı şarkısının hikayesini anlattı.
Bir süre önce, "Bana şarkı yazılmasını çok isterim" diyen Müge Anlı'ya Sinan Akçıl'dan büyük sürpriz geldi.
SÜRPRİZ YAPTI
Usta sunucu için şarkı yapan Akçıl, "Durum Çok Acil" adlı şarkısının hikayesini anlattı.
Gerçek bir Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini belirterek şunları söyledi:
"Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım. O çok özel biri. Allah Müge'yi Türkiye'nin başından eksik etmesin. Programda gördüklerim gerçekten beni çok etkiledi Nerede oursam olayım mutlaka izliyorum. Sonra böyle özel bir şarkı ortaya çıktı."
Bir sürpriz daha yaparak stüdyoya gelen şarkıcı, Müge Anlı ile kısa bir düete de imza attı.