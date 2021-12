Ece Sükan'dan İbrahim Kutluay itirafı

GQ HEYECANI

Samsung Galaxy ana sponsorluğu, Tag Heuer, Lexus, Eleventy, Kempinski The Dome Belek, Bitçi, Piguet, Lucca'nın desteğiyle GQ Türkiye Men Of The Year 2021 heyecanı başlıyor. GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimlere ödülleri 16 Aralık'ta Galataport İstanbul'daki törenle takdim edilecek. Yılın Girişimcisi, Yılın Sanatçısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu, Yılın Hype'ı, Yılın Yükselen TV Yıldızı, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yıldızı, Yılın Oyuncusu ve Yılın Kadını'nın belirlendiği ödüller, ilk kez sadece törende açıklanacak.