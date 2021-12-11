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    Ece Sükan'dan İbrahim Kutluay itirafı

    İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Adı geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ece Sükan'la aşk iddiasına karışan Kutluay, "Aşk maşk yok. Ece benim arkadaşım" diyerek iddialara sitem etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı Saklambaç haberleri.

    Aşk maşk yok

    İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Adı geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ece Sükan'la aşk iddiasına karışan Kutluay, "Aşk maşk yok. Ece benim arkadaşım" diyerek iddialara sitem etti. Aydın HAMZA

    KARADENİZ HAVASI
    İş adamı İlhan Karadeniz ve Öykü Karadeniz'in kızları Dilhan, Miu Miu markasının özel daveti için Londra'ya gitti. Türkiye'den tek davet edilen isim olan Dilhan Karadeniz, etkinlikten karelerini de sosyal medyasından paylaşarak havasını attı.

    AVRUPA'DAN BOSTANCI'YA!
    Sevilen şarkıcı Bilal Sonses, kariyerinde ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek. Avrupa turnesi kapsamında Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç'te sahne alan Sonses, Bostancı konserinin ardından turneye devam edecek.

        RENKLİ ECE
        Vadiİstabul Moda Caddesi'nde bulunan Guess mağazası önceki gün özel bir davete ev sahipliği yaptığı. Etkinliğe katılan Ece Gürsel renkli kombiniyle dikkat çekti. Mini kıyafet tercih eden Gürsel, kırmızı şapkası ve aynı renk çantasıyla uyum sergiledi.

        TREND EBRU
        Ebru Yaşar'ın merakla beklenen yeni sürprizi görücüye çıktı. Ünlü sanatçı, genç yıldızlar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'la "İçime Ata Ata" şarkısında düet yaptı. Şarkının klibi YouTube Trendler Müzik Listesi'ne girme başarısına ulaştı.

        GERİ SAYIMDA
        Şarkıcı Ece Seçkin, 2022 için geri sayıma başladı. Önceki gün evinde yılbaşı ağacını süsleyen güzel şarkıcı, yorgun düştü. Seçkin, sonunda bu zafer pozunu takipçileriyle paylaştı.

            ESTETİK ÇIKIŞ
            Azra Akın, Kalamış'taki ISU London Clinic'te güzellik uzmanı İrem Uğurlu'nun misafiri oldu. Son dönemde birçok ünlünün birbirine benzediğini söyleyen Akın, "Ben doğallığı seviyorum. Estetiğe karşı değilim ama herkes aynı olmasın lütfen" dedi. Akın "Siz zamanı gelince estetik düşür müsünüz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Kırışıklıklarımı da seviyorum ve onları hak ettiğimi düşünüyorum. Arada doğal dokunuşlar olabilir, bazı şeyleri önlemek için. Kendimle kendimi severek yaşlanmak isterim."

            AMAN YANLIŞ OLMASIN!
            Gurur Aydoğan ile İlay Erkök, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Baş başa kahve içen ikili, akıllara "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi. Aydoğan, "Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Bir proje için bir araya geldik. Yakın arkadaşız" dedi. Aydın HAMZA

            SOL BEK ASLI!
            Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, renkli paylaşımlarına devam ediyor. Önceki gün şık bir kıyafetiyle fotoğrafını Instagram'da paylaşan Bekiroğlu, "Sol bek de yaparım, kariyer de" yazarak herkesi güldürdü.

                ÇUKUROVA RÜZGARI
                Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, başrollerini ise İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 116. bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi, sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova, #YeniBirSayfa etiketiyle gündem oldu.

                GQ HEYECANI
                Samsung                 Galaxy ana sponsorluğu, Tag Heuer, Lexus, Eleventy, Kempinski The Dome Belek, Bitçi, Piguet, Lucca'nın desteğiyle GQ Türkiye Men Of The Year 2021 heyecanı başlıyor. GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimlere ödülleri 16 Aralık'ta Galataport İstanbul'daki törenle takdim edilecek. Yılın Girişimcisi, Yılın Sanatçısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu, Yılın Hype'ı, Yılın Yükselen TV Yıldızı, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yıldızı, Yılın Oyuncusu ve Yılın Kadını'nın belirlendiği ödüller, ilk kez sadece törende açıklanacak.

                ÜNLÜ AKINI
                Caz, R&B, soul gibi farklı müzik türlerini miksleme konusunda özel bir yeteneğe sahip olan Ada Sanlıman, ilk single çalışması ve klibi "O Günler"i özel misafirleriyle paylaştı. Önceki gece Soho House İstanbul'da gerçekleşen davete avukat Bilge Öztürk ve kendisinden 22 yaş küçük aşkı Daren Gerede Erkaya da katıldı. Sosyetik çift, siyah kıyafetleriyle oldukça şıktı.
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                Ekonomi üzerinden sokak çağrısı! Başrolde FETÖ...
                Haberler Saklambaç Ece Sükan'dan İbrahim Kutluay itirafı
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