Ece Sükan'dan İbrahim Kutluay itirafı

İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Adı geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ece Sükan'la aşk iddiasına karışan Kutluay, "Aşk maşk yok. Ece benim arkadaşım" diyerek iddialara sitem etti. Aydın HAMZA
KARADENİZ HAVASI
İş adamı İlhan Karadeniz ve Öykü Karadeniz'in kızları Dilhan, Miu Miu markasının özel daveti için Londra'ya gitti. Türkiye'den tek davet edilen isim olan Dilhan Karadeniz, etkinlikten karelerini de sosyal medyasından paylaşarak havasını attı.
AVRUPA'DAN BOSTANCI'YA!
Sevilen şarkıcı Bilal Sonses, kariyerinde ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek. Avrupa turnesi kapsamında Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç'te sahne alan Sonses, Bostancı konserinin ardından turneye devam edecek.