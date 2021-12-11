Ece Sükan'dan İbrahim Kutluay itirafı

ESTETİK ÇIKIŞ

Azra Akın, Kalamış'taki ISU London Clinic'te güzellik uzmanı İrem Uğurlu'nun misafiri oldu. Son dönemde birçok ünlünün birbirine benzediğini söyleyen Akın, "Ben doğallığı seviyorum. Estetiğe karşı değilim ama herkes aynı olmasın lütfen" dedi. Akın "Siz zamanı gelince estetik düşür müsünüz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Kırışıklıklarımı da seviyorum ve onları hak ettiğimi düşünüyorum. Arada doğal dokunuşlar olabilir, bazı şeyleri önlemek için. Kendimle kendimi severek yaşlanmak isterim."