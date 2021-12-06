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    Buse Varol noktayı koydu! Alişan ile evliliği hakkında sorulan soruya fotoğraflı yanıt

    Alişan ve Buse Varol evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Buse Varol'un son paylaştığı gönderide parmağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplayan Buse Varol, fotoğraflı verdiği yanıt dikkat çekti! İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Boşanma isyanı!

    Alişan ile Buse Varol çiftinin evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları yine gündeme geldi. Varol'un son paylaştığı pozlarında parmağında alyansının olmaması dedikodu çıkardı. Güzel oyuncu, hemen müdahale etti. Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yapan Varol'a "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusu geldi. Güzel oyuncu da bu soruya eşi Alişan'ın kahve içerken bir fotoğrafıyla cevap vererek "İddialar asılsız" dedi.



    DEMET ŞAŞIRTTI!
    Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Sahne sonrası evine giden Akalın'a geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren sanatçı Yeliz, soruldu. Polemik kraliçesi olarak bilinen Akalın, bu kez sessiz kalarak şaşırttı. (Doğan SAVAŞ)



    KİRACI BULUT!
    Usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır oyunculuk yapan Bulut, hâlâ kirada oturduğunu itiraf etti. Sanatçı, "Bu zamana kadar hiçbir yatırım yapmadım. Benim tek yatırımım sağlığımı korumak ve ABD'de okuyan kızımın eğitimi" diye konuştu.



        KUAFÖRÜNE EMANET!
        Songül Karlı, radikal bir karara imza attı. Şarkıcı, her şeyini yakın arkadaşı ve kuaförü Fatih Sarıkaya'ya emanet etti. Karlı, yıllardır saçını teslim ettiği Sarıkaya'ya menajerliğini de verdi. Sarıkaya, ayrıca bundan sonra Karlı'nın kombinleriyle de ilgilenecek.



        HEM TASARIMCI HEM MODEL
        Model Şevval Şahin, kendi hazırladığı 8 parçalık koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Kendi tasarımlarına kendi mankenlik yapan Şahin'in Instagram'da paylaştığı pozları beğeni rekoru kırdı.



        KAPIYA SIKIŞTI
        Merve Oflaz, sevgilisi Allan Hakko'yla önceki gün Etiler'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, Akmerkez'e girerken zor anlar yaşadı. Görüntü alınmasından rahatsız olan Hakko, sevgilisini bırakıp AVM'nin giriş kapısı yerine çıkış kapısından girdi. Kapıyı zorlayan iş insanı başarılı olurken, arkada kalan Merve Oflaz ise kapıya sıkıştı. (Aydın HAMZA)



            SERDAR 'PARA'LADI!
            Başarılı sanatçılar Yonca Lodi ve Serdar Ortaç, Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesi soruları cevaplandıran Serdar Ortaç, "Best Of" albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını doğruladı. Maddi sıkıntıda olduğu konuşulan şarkıcı, "Kimse borcumu silmedi. 45 milyonluk evime ipotek koydular" dedi. Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek başına yaşayan bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi bir an önce kapansın istiyorum."



            'CAN'IYLA PARKTA
            OyuncuHatice Şendil, önceki gün oğlu Can'la birlikte Bebek Parkı'nda görüntülendi. Anaoğul keyifli dakikalar geçirirken Şendil, maskesini bir an olsun çıkarmadı. Kilo veren güzel oyuncunun imaj değişikliğine gittiği görüldü. (Aydın HAMZA)



            TÜRK KAHVESİ İÇİRDİ
            EDA Taşpınar, Yunanistanlı arkadaşı ile önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Arkadaşıyla Türk Kahvesi içen Taşpınar, haklarında çıkan aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. (Aydın HAMZA)



                HEDİYE TURU
                Hacı Sabancı'yla nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Kayı, yılbaşı hediyeleri için mağazaları dikkatle inceledi.



                DOĞUŞTAN OYUNCU
                Sempatik oyuncu Bade İşçil'den samimi itiraflar geldi. Oyunculuk yapmak için doğduğunu söyleyen İşçil, "Beni Andaç Haznedaroğlu keşfetti. Bugüne kadar pek çok ses getiren yapımda yer aldım. Senaryo konusunda da çok seçiciyim" dedi. Hayalinin kendi moda markası yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi.



                KULAKLARIN PASINI SİLDİ
                Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Rocks Otel Girne'de sahne aldı. Tuana Büyükçınar imzalı derin dekolteli yeşil payetli elbisesiyle göz kamaştırdı. Sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



                    YENİ YIL MÜJDESİ
                    Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan Ziynet Sali, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni şarkıları için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. "Ocak ayında yeni şarkımız dinleyicilerimizle buluşacak" dedi.



                    AVŞAR HEYECANI
                    Şarkıcı Seccad Mehmedi önceki akşam Yeni Gazino'da sahne aldı. Pandemi nedeniyle ara verdiği sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşayan Mehmedi "Yılbaşı akşamı Hülya Avşar'la aynı sahneyi paylaşacağım. Çok mutluyum" dedi.



                    YALIN YİNE KAPALI GİŞE
                    Sevilen popçu Yalın önceki akşam 'Pazar Şarkıları' konseptiyle Maximum Uniq Hall'de sevenleriyle bir araya geldi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde sanatçı, enerjisi ve şarkılarıyla dinleyicilerini mest etti. Yalın, 9 Aralık'ta yeniden sevenleriyle buluşacak.

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                    Ticari krediler 112 milyar TL arttı
                    Haberler Saklambaç Buse Varol noktayı koydu! Alişan ile evliliği hakkında sorulan soruya fotoğraflı yanıt
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