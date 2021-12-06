Buse Varol noktayı koydu! Alişan ile evliliği hakkında sorulan soruya fotoğraflı yanıt

Alişan ile Buse Varol çiftinin evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları yine gündeme geldi. Varol'un son paylaştığı pozlarında parmağında alyansının olmaması dedikodu çıkardı. Güzel oyuncu, hemen müdahale etti. Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yapan Varol'a "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusu geldi. Güzel oyuncu da bu soruya eşi Alişan'ın kahve içerken bir fotoğrafıyla cevap vererek "İddialar asılsız" dedi.
DEMET ŞAŞIRTTI!
Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Sahne sonrası evine giden Akalın'a geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren sanatçı Yeliz, soruldu. Polemik kraliçesi olarak bilinen Akalın, bu kez sessiz kalarak şaşırttı. (Doğan SAVAŞ)
KİRACI BULUT!
Usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllardır oyunculuk yapan Bulut, hâlâ kirada oturduğunu itiraf etti. Sanatçı, "Bu zamana kadar hiçbir yatırım yapmadım. Benim tek yatırımım sağlığımı korumak ve ABD'de okuyan kızımın eğitimi" diye konuştu.