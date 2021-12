Buse Varol noktayı koydu! Alişan ile evliliği hakkında sorulan soruya fotoğraflı yanıt

SERDAR 'PARA'LADI!

Başarılı sanatçılar Yonca Lodi ve Serdar Ortaç, Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahne öncesi soruları cevaplandıran Serdar Ortaç, "Best Of" albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını doğruladı. Maddi sıkıntıda olduğu konuşulan şarkıcı, "Kimse borcumu silmedi. 45 milyonluk evime ipotek koydular" dedi. Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek başına yaşayan bir adamım. Zaten iki lokma bir şey yiyorum. Ben sadece pandemide insanlardan anlayış bekledim. Bende kimsenin parası kalmaz. Borçla uyumaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi bir an önce kapansın istiyorum."