Seren Serengil mide baypass’ı sonrası eridi: "Benim gibi yüzlerce mağdur var"

Tıp, fazla kiloya obezite dedi! Hastalar için tüp mide ameliyatı gündeme geldi. Ancak kriterlere uygun olmayan kişilere yapılan operasyonlar, pek çok sağlık sorununu beraberinde getirdi. En büyük mağdurlardan biriyse Seren Serengil'di. Geçtiğimiz yıl zayıflama uğruna gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı geçiren Serengil, resmen eridi! 70 kiloden 43'e indi. Ölümle burun buruna gelen sunucu "Pankreas ve karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı. Karaciğer enzimlerim korkunç yüksek" dedi.



Ameliyatını yapan doktora ulaşamadığını söyleyen Serengil, hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.







HASTANE VE DOKTORA DAVA

"Hastane sahibine "Siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60'lı kilolarda' dedim. Ben de hatalıyım. Böyle cahilce bir şeyi 70'li kilolarda yaptırmamalıydım. Ama hekimin de para için asla bunu yapmaması lazım" dedi. Serengil'in sözleri herkesi panikletti. Kriterlere uymadığı halde hastasına mide ameliyatı yapan doktorun isminin sır gibi saklanması tepki çekti!