Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Seren Serengil mide baypass’ı sonrası eridi: "Benim gibi yüzlerce mağdur var"

    Seren Serengil, mide baypass’ı sonrası adeta eridi! Obezite ameliyatındaki tehlikeye dikkat çekti. Serengil, "Benim gibi yüzlerce mağdur var. Obezite dışında bu ameliyatların yapılmaması gerek" dedi.

    Tehlike Serenleri çalıyor

    Tıp, fazla kiloya obezite dedi! Hastalar için tüp mide ameliyatı gündeme geldi. Ancak kriterlere uygun olmayan kişilere yapılan operasyonlar, pek çok sağlık sorununu beraberinde getirdi. En büyük mağdurlardan biriyse Seren Serengil'di. Geçtiğimiz yıl zayıflama uğruna gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı geçiren Serengil, resmen eridi! 70 kiloden 43'e indi. Ölümle burun buruna gelen sunucu "Pankreas ve karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı. Karaciğer enzimlerim korkunç yüksek" dedi.

    Ameliyatını yapan doktora ulaşamadığını söyleyen Serengil, hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.



    HASTANE VE DOKTORA DAVA
    "Hastane sahibine "Siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60'lı kilolarda' dedim. Ben de hatalıyım. Böyle cahilce bir şeyi 70'li kilolarda yaptırmamalıydım. Ama hekimin de para için asla bunu yapmaması lazım" dedi. Serengil'in sözleri herkesi panikletti. Kriterlere uymadığı halde hastasına mide ameliyatı yapan doktorun isminin sır gibi saklanması tepki çekti!



    HERKESİ UYARDI
    Seren    gil, kendisi gibi birçok mağdur olduğunu söyledi. "Obezite dışında bu ameliyatların yapılmaması gerek" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İnce’den bomba ’Gül’ iddiası!
    Haberler Saklambaç Seren Serengil mide baypass’ı sonrası eridi: "Benim gibi yüzlerce mağdur var"
        SON DAKİKA