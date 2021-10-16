Gökçe Bahadır sevgilisi Emir Ersoy'la ilk kez el ele görüntülendi!

Aşkı için süpriz bir doğum günü partisi hazırlayan Bahadır, Ersoy'un elini biran olsun bırakmadı. Emir Ersoy ise "Gökçe harika biri, on parmağında on marifet. Oyunculuğu harika, güzel şarkı söylüyor" diyerek aşkına övgüler yağdırdı. Doğan SAVAŞ
KADINLAR İÇİN DEFİLE
Modacı Deniz Albayrak, "Kadın ve Kadın" adlı haute couture defilesine hazırlanıyor. 19 Ekim'de İstanbul Sheraton Otel'de gerçekleşecek defilede Tuğba Altıntop, baş manken olacak. Organizasyonda yer alan kıyafetler açık artırma ile satılacak. Elde edilen gelir, şiddet gören kadınlara destek olmak için kullanılacak.
TAM BİR BABACAN
BAŞAKŞEHIR'IN kalecisi Volkan Babacan, eşi Hilal Özdemir ve ikiz çocukları ile Bebek'te görüntülendi. Boğaz manzarasında parka oturan ikili, çocuklarının yemeklerini yedirdi. Volkan Babacan, çocuğuna mamasını vermeden önce kendisi tadına ve sıcaklığına baktı. Aydın HAMZA