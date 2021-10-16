Gökçe Bahadır sevgilisi Emir Ersoy'la ilk kez el ele görüntülendi!

EVLİLİK NE?

Oyuncu Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. İlişkisi hakkında "Her şey yolunda gidiyor" diyen Şekerci, "Evlilik olur mu?" sorusuna "Biz bilmeyiz öyle şeyleri" diyerek kahkaha attı.