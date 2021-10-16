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    Gökçe Bahadır sevgilisi Emir Ersoy'la ilk kez el ele görüntülendi!

    Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'la ilk kez el ele görüntülendi. İşte haberin detayları ve 16 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Harika sevgili!

    Aşkı için süpriz bir doğum günü partisi hazırlayan Bahadır, Ersoy'un elini biran olsun bırakmadı. Emir Ersoy ise "Gökçe harika biri, on parmağında on marifet. Oyunculuğu harika, güzel şarkı söylüyor" diyerek aşkına övgüler yağdırdı. Doğan SAVAŞ

    KADINLAR İÇİN DEFİLE
    Modacı Deniz Albayrak, "Kadın ve Kadın" adlı haute couture defilesine hazırlanıyor. 19 Ekim'de İstanbul Sheraton Otel'de gerçekleşecek defilede Tuğba Altıntop, baş manken olacak. Organizasyonda yer alan kıyafetler açık artırma ile satılacak. Elde edilen gelir, şiddet gören kadınlara destek olmak için kullanılacak.

    TAM BİR BABACAN
    BAŞAKŞEHIR'IN kalecisi Volkan Babacan, eşi Hilal Özdemir ve ikiz çocukları ile Bebek'te görüntülendi. Boğaz manzarasında parka oturan ikili, çocuklarının yemeklerini yedirdi. Volkan Babacan, çocuğuna mamasını vermeden önce kendisi tadına ve sıcaklığına baktı. Aydın HAMZA

        DEMİR'İN GEÇMİŞİ, HAKAN VE ZÜLEYHA'YA TOKAT GİBİ ÇARPTI!
        ATV'NIN sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' 108'nci bölümüyle ekrana geldi. Demir'in geçmişi Hakan ve Züleyha'yı şoke ederken, Betül'ün kurduğu oyun Ercan'ın işini kaybetmesine sebep oldu. Dizinin heyecan yaratan bölümü #İntikamYemini etiketiyle sosyal medyada da gündem oldu.

        TEOMAN 5'LEDİ
        TEOMAN, önceki gece Harbiye Açıkhava'yı salladı. Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen 2021 turnesinin 5. İstanbul konserini veren Teo, yine formdaydı. İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği Teoman, 2 saat aralıksız sahnede kaldı.

        ÜZGÜN HADİSE!
        Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Zuma Restoran'a giden çift, burada yemek yedi. Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Hadise'nin asık yüzü dikkatlerden kaçmadı.

            KAVGA BİTTİ!
            Defne Samyeli, önceki gün Bebek'teydi. Kemerburgaz'da oturduğu villanın sahibi ile sorunları çözdüğünü söyleyen Samyeli, "Aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Aramızda sulh yaptık. Yeni evime yerleşme aşamasındayım" dedi. Aydın HAMZA

            HAYALİ ANNELİK
            Sevda Demirel, önceki gün köpeği Şila ile Nişantaşı City's'deydi. Anne olmak istediğini söyleyen Demirel, "Evlat edinip hayat boyu annelik yapmak istiyorum. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemedim" dedi. Doğan SAVAŞ

            EVLİLİK NE?
            Oyuncu Selin Şekerci ve sevgilisi İbrahim Selim, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. İlişkisi hakkında "Her şey yolunda gidiyor" diyen Şekerci, "Evlilik olur mu?" sorusuna "Biz bilmeyiz öyle şeyleri" diyerek kahkaha attı.

                GÜZEL KUTLAMA
                Amine Gülşe'den eşi Mesut Özil'e romantik kutlama. Özil'in yeni yaşını Instagram'da kutlayan Gülşe, "Seneler seninle nasıl uçup gidiyor aşkım. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki ailem oldun. Seni çok seviyorum kocacığım diğer yarım" notunu düştü.
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                Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
                Haberler Saklambaç Gökçe Bahadır sevgilisi Emir Ersoy'la ilk kez el ele görüntülendi!
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