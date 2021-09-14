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    Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın hayranlarını duygulandırdı! 'Gözümde canlanır koskoca mazi'

    Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, hayranlarını duygulandırdı: Gözümde canlanır koskoca mazi... İşte haberin detayları ve 14 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Güzel destek!

    Büyükçekmece'de bir süre önce düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın ağırlanmıştı. Kendi adını taşıyan sergiyi gezen ve duygulanan Cüneyt Arkın, dün sosyal medya hesabından bu kareyi bir notla paylaştı: Gözümde canlanır koskoca mazi...

    BERKAY COŞTURDU
    Hareketli sahnesiyle beğeni toplayan Berkay, Fişekhane sahnesinde dün akşam seyirciyi yüksek enerjisiyle etkisi altına aldı. Ünlü popçu, "Fişekhane sanırım İstanbul'daki en önemli konser alanlarından birisi olacak. Denizi görüyorsunuz, müzik de var. Buraya bayıldım" dedi. Doğan SAVAŞ

    PEMBELİ HANDE!
    Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal geçtiğimiz gün Ankara Manuş'ta sahne aldı. Pembe elbisesiyle göz kamaştıran Ünsal, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de büyüledi. Konserin açılışını 'Gönder Gelsin'le yapan Ünsal, gece boyunca şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan söyledi.

        5 BİN KİŞİLİK DEV KADRO
        Ümranİye Belediyesi, Millet Bahçesi'nde Yazfest 2021'de ünlü pop yıldızı Hande Yener sahneye çıktı. 5 bin kişilik dev Hande Yener korosu ile şarkılarını söyleyen Yener, büyük yorumcu kimliğini ortaya koyduğu sahne performansı ile büyük alkış aldı. Kırmızı bir kostüm seçen Yener'in enerjisi izleyenlerden tam not aldı.

        GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
        Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı Ankara Polatlı halkının yoğun katılımıyla kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Derya ULUĞ, türkülerden sanat müziğine bu özel geceye hazırladığı repertuvarıyla ayakta alkışlandı. Gece sonunda Sakarya Meydan Muharebesine katılan askerleri sahnede temsili kıyafetleri ile karşısında gören Derya Uluğ, gözyaşlarına hakim olamadı.

        RÜYALARDAN ÇIKIYOR
        Hollanda ve Türkiye'de birçok sahneye çıkan ve sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Gizem Ergüder iddialı geliyor. Yeni parçası 'Rüyalardan' ile 'müzik piyasasında ben de varım' dedi.

            ŞÖHRETE DÖRTNALA
            Yakışıklı oyuncu Can Karakoç, rol alacağı yeni sinema filmi için hummalı bir çalışmaya girdi. At binme, ok atma ve kılıç dersleri alan genç yetenek, filmin çekimlerini tamamladıktan hemen sonra yeni projelere odaklanacak.

            ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM
            Ünlü Azeri manken Günay Musayeva önceki akşam modacı Rufat Ismail ile birlikte Rixos Pera Otel'de iş adamı Hakan Cengiz ile proje için buluştu. Musayeva "4 gündür evdeyim. Yeni ameliyat oldum Göğüslerimi küçülttüm Slikonları çıkarttırdım, mutluyum" dedi. Günay Musayeva, yurt dışından da teklifler aldı. Doğan SAVAŞ

            YENİDEN DOĞDUM
            Pop müziğinin başarılı sanatçılarından Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'nun son konserinde hayranlarını coşturdu. Şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Erener, "Sahnede yeniden doğuyorum" diye konuştu.

                HEP KAPALI GİŞE
                Turkcell Vadi Açıkhava'da, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis Yapım işbirliği ile Semaver Kumpanya Moliere'nin ünlü eseri 'Cimri' sahnelendi. "Cimri" oyunu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan "Harpagon" performansıyla 5 sezondur kapalı gişe oynuyor.

                BAŞ BAŞA YEMEK
                Başarılı iş insanı Erdal Acar ile güzel eşi Kardelen Acar, İstinyePark'da objektiflere takıldı. Çift, el ele alışveriş yaptı. Sonra da Masa Restoran'a geçip öğlen yemeği yedi. Çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi. Doğan SAVAŞ

                PERİ MASALI GİBİ...
                Şarkıcı Buray, 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali'nde sahne aldı. Şarkıları ile 35 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyenler arasında yabancı turistler de vardı.

                    Buray, muhteşem bir performansa imza attı.

                    MUTFAKTAN GELİYOR...
                    Gastronomi                     eğitimi alan İlayda Ayan, sahnelere geçiş yaptı! İlk teklisi Şeytan'ı müzikseverlerle buluşturdu. "Yemek de yaparım şarkı da söylerim" diyerek iddiasını konuşturdu. Şarkının söz, müzik ve arenjesi ise Murat Yaprak'a ait...

                    MURAT ENERJİSİ
                    Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri tüm hızıyla sürüyor. Önceki akşam Murat Dalkılıç sevenleri ile buluştu. Tam 2.5 saat sahnede kaldı. Şarkıları ve esprileri ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dalkılıç sahnede, hayranları ise yerinde durmadı.

                        Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül, konseri ön sıradan izledi. Doğan SAVAŞ

                        GÜZEL DESTEK
                        İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu, önceki gün yapıldı. Etkinliğe, Türkiye'den ve dünyadan 500 triatlet katıldı. Ünlü model Ebru Şallı da Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun bisiklet etabında sembolik olarak yer aldı.

                        Trafikten arındırılmış olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet süren Şallı, triatlon sporunun daha çok tanınması için destek olduğunu belirtti. Şallı, "Sağlıklı görünmenin en önemli sebebi spor yapmak. Mutluluk ve huzur için spor bizim yaşamımızın merkezinde olmalı" dedi.
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                        Yılda 270 saat sınırı kalktı
                        Haberler Saklambaç Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın hayranlarını duygulandırdı! 'Gözümde canlanır koskoca mazi'
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