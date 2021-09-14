Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın hayranlarını duygulandırdı! 'Gözümde canlanır koskoca mazi'

Trafikten arındırılmış olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet süren Şallı, triatlon sporunun daha çok tanınması için destek olduğunu belirtti. Şallı, "Sağlıklı görünmenin en önemli sebebi spor yapmak. Mutluluk ve huzur için spor bizim yaşamımızın merkezinde olmalı" dedi.