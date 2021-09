Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın hayranlarını duygulandırdı! 'Gözümde canlanır koskoca mazi'

ŞÖHRETE DÖRTNALA

Yakışıklı oyuncu Can Karakoç, rol alacağı yeni sinema filmi için hummalı bir çalışmaya girdi. At binme, ok atma ve kılıç dersleri alan genç yetenek, filmin çekimlerini tamamladıktan hemen sonra yeni projelere odaklanacak.