Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın hayranlarını duygulandırdı! 'Gözümde canlanır koskoca mazi'

Büyükçekmece'de bir süre önce düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın ağırlanmıştı. Kendi adını taşıyan sergiyi gezen ve duygulanan Cüneyt Arkın, dün sosyal medya hesabından bu kareyi bir notla paylaştı: Gözümde canlanır koskoca mazi...
BERKAY COŞTURDU
Hareketli sahnesiyle beğeni toplayan Berkay, Fişekhane sahnesinde dün akşam seyirciyi yüksek enerjisiyle etkisi altına aldı. Ünlü popçu, "Fişekhane sanırım İstanbul'daki en önemli konser alanlarından birisi olacak. Denizi görüyorsunuz, müzik de var. Buraya bayıldım" dedi. Doğan SAVAŞ
PEMBELİ HANDE!
Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal geçtiğimiz gün Ankara Manuş'ta sahne aldı. Pembe elbisesiyle göz kamaştıran Ünsal, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de büyüledi. Konserin açılışını 'Gönder Gelsin'le yapan Ünsal, gece boyunca şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan söyledi.