Pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmeye hazırlanan Ece Seçkin gelinliklerini hediye edeceğini açıkladı!

Nişanlısı pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmeye hazırlanan Ece Seçkin, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımında, kendisi için birçok gelinlik hazırlandığını söyledi.

Popçu, bu gelinliklerin tamamını düğün sonrasında ihtiyacı olan sevenlerine hediye etmek istediğini açıkladı.

Ece Seçkin, paylaşıma "15 Eylül tarihinden sonra vücut ölçüleri bana yakın olan gelin adayları varsa mesaj atsınlar. Mesaj kutumu mutlaka kontrol ediyor olacağım" notunu düştü. Güzel popçuya takipçilerinden "Sen en güzel kalpli gelinsin" yorumları geldi.