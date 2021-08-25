Tuğba Yurt konser gelirini felaketzedelere bağışladı! Yine gönülleri fethetti

BALIKÇILAR YARIŞTI

D-MARIN Didim Marina ve BITCI. com ana sponsorluğunda gerçekleşen DOST Didim Balıkçılık Turnuvası, sportif balıkçılık tutkunlarını bir araya getirdi. En büyük balık ödülünü 182 kg ağırlığındaki bluefin tuna ile Sinan Kuran ve ekibi kazandı. Balık tutkunu Alp Kırşan da turnuvada hazır bulundu.