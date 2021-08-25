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    Tuğba Yurt konser gelirini felaketzedelere bağışladı! Yine gönülleri fethetti

    Başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. İşte haberin detayları ve 25 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Bravo Tuğba!

    Başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Güzel şarkıcı, konser gelirini felaketzedelere bağışlayarak yine takdir topladı.

    YAŞAR'LA 90'LAR
    Poll     Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Yaşar'ı ağırladı. Yaşar, 90'lı yıllara damga vurmuş şarkılarla geceyi coşturdu.

    BALIKÇILAR YARIŞTI
    D-MARIN Didim Marina ve BITCI. com ana sponsorluğunda gerçekleşen DOST Didim Balıkçılık Turnuvası, sportif balıkçılık tutkunlarını bir araya getirdi. En büyük balık ödülünü 182 kg ağırlığındaki bluefin tuna ile Sinan Kuran ve ekibi kazandı. Balık tutkunu Alp Kırşan da turnuvada hazır bulundu.

        ON PARMAĞINDA ON MARİFET
        Kozyatağı         Hilton, içerisinde bulunan farklı konseptli mekânlar sektörde fark yaratıyor. Marka danışmanı İlgi Gövsa, şimdilerde otelin bünyesinde yeni mekanı Efrouz'un kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        Mekanın her işiyle yakından ilgilenen İlgi Gövsa, önceki gün boya yapıp matkapla duvar delip tabloları astı. Müzikal şovları ve Lübnan mutfağının eşsiz lezzetlerini sunacak olan mekan 3 Eylül'de hizmete girecek. İlgi Gövsa, elinde fırça ve matkapla işinin başındaydı.

        BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
        Doğa Rutkay,         önceki gün eline konan kelebeğin fotoğrafını çekmek istedi. Başarısız olan oyuncu, "Saniyelerdir elimde uçan kelebeği görüyorum ama ispatlayamıyorum" diyerek gülümseti.

            YILDIZ GÜLÜŞÜ
            Bir TV programıyla ekrana dönmeye hazırlanan Ayşegül Yıldız, bu pozuyla beğeni topladı. Ünlü sunuyuca "Yıldız gülüşü" iltifatları geldi.

            PAMUK PRENSES
            Melisa Aslı Pamuk'un bir istihbarat ajanını canlandırdığı filmi 'Kilit'in galası önceki akşam Akmerkez'de gerçekleşti. Oyuncu, güzelliğiyle prenses gibiydi.

            SÜPER TATİL!
            Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Ege tatiline devam ediyor. Miss Turkey 2008 birincisi olan Tuğutlu, bu pozuyla yine duru güzelliğini konuşturdu.

                TÜRKİYE ONLARI İZLEDİ
                ATV'nin sevilen dizisi Kalp yarası, pazartesi akşamı 8. bölümüyle ekrana geldi. Milyonlar, Ferit ve Ayşe'nin yakınlaşmasına kilitlendi. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Tüm Kişiler'de %4,47 izlenme oranı ve %16,05 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, izleyiciyi yine ekrana kilitledi.

                DENİZ BÜYÜLEDİ
                Altın                 Güvercin Beste Yarışması birincisi müzisyen Deniz Özçelik, Kosova'daki Dokufest Uluslararası Film Festivali'nde sahne aldı. Performansıyla beğeni aldı.

                EN GÜZEL JÜRİ
                Dünyaca ünlü güzellik yarışması için geri sayım başladı. Ünlü top model Carmen Kass'ın "Elite Model Look "yarışmasının Türkiye ayağı için 1 Kasım'da Türkiye'ye geleceği açıklandı. Jüri koltuğuna oturacak olan Carmen Kass Türkiye'nin dünyaya açılacak en iyi erkek ve kadın modellerini seçecek.
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                Aile yardımı 429 lirayı geçti
                Haberler Saklambaç Tuğba Yurt konser gelirini felaketzedelere bağışladı! Yine gönülleri fethetti
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