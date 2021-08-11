Ödüllü yönetmen Raşit Görgülü sınırları aştı! 'Çok özel bir proje geliyor'

Ödüllü Türk yönetmen Raşit Görgülü Karadağ'ın en büyük televizyonlarından birisi olan Vijesti Tv'de yayınlanmak üzere çekilecek gençlik dizisi için kolları sıvadı. Yaz sonu çekilecek olan dizi için senaryo çalışmalarına başlayan Görgülü, bir yandan da cast çalışmalarını sürdürüyor. Görgülü, "Çok özel bir proje geliyor" dedi.
Yazar ve oyuncu Yelda Kırçuval, önceki gün Bebek'teydi. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarında verdiği mücadele ile adından sıkça söz ettiren Kırçuval, "Yangınlar bilindiği üzerine İstanbul'da da çıktı. Evim Beykoz ormanlarına bakıyor. Yangının çıktığını görünce yetkilileri aramam bir oldu. 5 dakika geç fark edilmiş olunsaydı, çok şeye mal olmuş olabilirdi. Paranoyak oldum resmen" dedi.
İLK GÖRÜŞTE AŞK!
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, sessizliğini bozdu. KiteMercedes by Bilge Öztürk'ün Kurucusu, "Çocukluğumdan beri büyüyünce avukat olmak istiyorum derdim. Ta ki kiteboard hayatıma girene kadar. Benimki ilk görüşte aşktı. Kendimi özgür, mutlu ve heyecanlı hissediyorum" dedi.