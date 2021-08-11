Ödüllü yönetmen Raşit Görgülü sınırları aştı! 'Çok özel bir proje geliyor'

Ödüllü Türk yönetmen Raşit Görgülü Karadağ'ın en büyük televizyonlarından birisi olan Vijesti Tv'de yayınlanmak üzere çekilecek gençlik dizisi için kolları sıvadı. Yaz sonu çekilecek olan dizi için senaryo çalışmalarına başlayan Görgülü, bir yandan da cast çalışmalarını sürdürüyor. Görgülü, "Çok özel bir proje geliyor" dedi.