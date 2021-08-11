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    Ödüllü yönetmen Raşit Görgülü sınırları aştı! 'Çok özel bir proje geliyor'

    Yazar ve oyuncu Yelda Kırçuval, önceki gün Bebek'teydi. İşte haberin detayları ve 11 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Sınırları aştı!

    Ödüllü Türk yönetmen Raşit Görgülü Karadağ'ın en büyük televizyonlarından birisi olan Vijesti Tv'de yayınlanmak üzere çekilecek gençlik dizisi için kolları sıvadı. Yaz sonu çekilecek olan dizi için senaryo çalışmalarına başlayan Görgülü, bir yandan da cast çalışmalarını sürdürüyor. Görgülü, "Çok özel bir proje geliyor" dedi.

    Yazar ve oyuncu Yelda Kırçuval, önceki gün Bebek'teydi. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarında verdiği mücadele ile adından sıkça söz ettiren Kırçuval, "Yangınlar bilindiği üzerine İstanbul'da da çıktı. Evim Beykoz ormanlarına bakıyor. Yangının çıktığını görünce yetkilileri aramam bir oldu. 5 dakika geç fark edilmiş olunsaydı, çok şeye mal olmuş olabilirdi. Paranoyak oldum resmen" dedi.

    İLK GÖRÜŞTE AŞK!
    Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, sessizliğini bozdu. KiteMercedes by Bilge Öztürk'ün Kurucusu, "Çocukluğumdan beri büyüyünce avukat olmak istiyorum derdim. Ta ki kiteboard hayatıma girene kadar. Benimki ilk görüşte aşktı. Kendimi özgür, mutlu ve heyecanlı hissediyorum" dedi.

        NUSRET'TEN MESAJ!
        Nusret'in üçüncü ortağı olan Mithat Erdem, diğer ortakları Ferit Şahenk ve Nusret'e hakaret etmişti. Erdem, "Hain şen ortaklar" diye Nusret ve Ferit Şahenk'in fotoğrafını koyarak bir paylaşım yaptı. Bu olaydan 24 saat sonra, Nusret ilginç bir adım attı. İtalya'nın Lucca şehrinde parti veren Nusret Gökçe, İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin övgüsünü aldı.

        SÜPER BABA!
        Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve eşi Pan Teixeria geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Çocukları için alışverişe çıkan futbolcu ve eşi alışveriş merkezinde oyuncakların bulunduğu mağazalardan çocukları için alışveriş yaptı. Marcao, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdikten sonra bir restorana geçti.
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        Haberler Saklambaç Ödüllü yönetmen Raşit Görgülü sınırları aştı! 'Çok özel bir proje geliyor'
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