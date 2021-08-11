Ödül töreninde şarkıcı Edis’in kovulması hayranlarını isyan ettirdi!

OLAY KIYAFET OLAY TEPKİ

Gecenin bir diğer olayı da "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü alan Hande Yener'in kıyafetiydi. 48 yaşındaki ünlü şarkıcı ödül töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Gecenin gözdeleri arasına giren Yener, mayo tipi elbisesinin üzerine siyah file çorap çekti. Ayakkabı ve çanta seçimi de iddialı olan Yener, sosyal medyada trend topic oldu. Bu duruma tepki gösteren Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" sözlere tepki aldı.