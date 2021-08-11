Ödül töreninde şarkıcı Edis’in kovulması hayranlarını isyan ettirdi!

Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın organizasyonuyla yapılan ödül töreninde Berna Narmanli Arpacı'ya ait tablo açık arttırmaya çıkarıldı. Bitexen tarafından 500 bin TL'ye satın alınan tablodan elde edilen gelir Ahbap Platformu'na bağışlandı. Ancak geceye damga vuran olan Edis ve organizatör Erkan Özerman arasında yaşandı. Erkan Özerman ödül almak için sahneye çıktığı anda, Edis yerinden kalktı. Bu duruma tepki gösteren Özerman, "Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir Arkanı dönüp gidemezsin ama şimdi git" dedi.
Bu sözler bir anda teknede buz gibi bir hava estirdi. Edis cevap vermek isterken, arkadaşları onu sakinleştirdi. Edis de tekneyi terk etti.
ÖZERMAN'A DA TEPKİ VAR
Erkan Özerman'ın Edis'e tepki göstermesi de eleştirildi. Birçok sanatçının ödül törenlerinde sonuna kadar organizasyonu izlemediğini Özerman'ın da iyi bildiğine dikkat çekildi.