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    Ödül töreninde şarkıcı Edis’in kovulması hayranlarını isyan ettirdi!

    Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, birçok ünlü ismin katılımıyla Sudatur Gemisi’nde gerçekleştirildi. Organizatör Erkan Özerman’ın ünlü şarkıcı Edis’i kovması geceye damga vurdu

    Edis kovuldu

    Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın organizasyonuyla yapılan ödül töreninde Berna Narmanli Arpacı'ya ait tablo açık arttırmaya çıkarıldı. Bitexen tarafından 500 bin TL'ye satın alınan tablodan elde edilen gelir Ahbap Platformu'na bağışlandı. Ancak geceye damga vuran olan Edis ve organizatör Erkan Özerman arasında yaşandı. Erkan Özerman ödül almak için sahneye çıktığı anda, Edis yerinden kalktı. Bu duruma tepki gösteren Özerman, "Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir Arkanı dönüp gidemezsin ama şimdi git" dedi.

    Bu sözler bir anda teknede buz gibi bir hava estirdi. Edis cevap vermek isterken, arkadaşları onu sakinleştirdi. Edis de tekneyi terk etti.

    ÖZERMAN'A DA TEPKİ VAR
    Erkan Özerman'ın Edis'e tepki göstermesi de eleştirildi. Birçok sanatçının ödül törenlerinde sonuna kadar organizasyonu izlemediğini Özerman'ın da iyi bildiğine dikkat çekildi.

        OLAY KIYAFET OLAY TEPKİ
        Gecenin bir diğer olayı da "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü alan Hande Yener'in kıyafetiydi. 48 yaşındaki ünlü şarkıcı ödül töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Gecenin gözdeleri arasına giren Yener, mayo tipi elbisesinin üzerine siyah file çorap çekti. Ayakkabı ve çanta seçimi de iddialı olan Yener, sosyal medyada trend topic oldu. Bu duruma tepki gösteren Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" sözlere tepki aldı.

        Hande Yener, dikkat çekmek için skandal bir kıyafet giydi.
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