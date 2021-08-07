Teoman gergin tavırlarıyla dikkat çekti! Yangınlarla ilgili soruya sinirlendi yanıtı şaşırttı

Rockçı Teoman, önceki gün Bebek'teydi. Oldukça gergin görünen Teoman, "Yangınlar için yardım konseri verecek misiniz?" sorusuna sinirlenip "Hayır öyle bir şey düşünmüyorum" diyerek şaşırttı. (AYDIN HAMZA)
KANKA BULUŞMASI
Popçu Murat Dalkılıç, önceki gün yakın arkadaşı Sezer Çakır ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. İki yakın arkadaşın ilk durağı Beymen mağazası oldu. Yangınlarla ilgili üzüntülü olduğunu söyleyen Dalkılıç, bu zor süreçte çalışmalarına ara verdiğini söyledi.
AŞK KIVILCIMI
Duman grubun solisti Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, Bodrum tatilinde aşk dolu pozlar verdi. İkili Gümüşlük sahilinde yaşadıkları romantizm dolu anları Instagram'da paylaştı.