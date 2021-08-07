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    Teoman gergin tavırlarıyla dikkat çekti! Yangınlarla ilgili soruya sinirlendi yanıtı şaşırttı

    Rockçı Teoman, önceki gün Bebek'teydi. İşte haberin detayları ve 7 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Gergin Teo!

    Rockçı Teoman, önceki gün Bebek'teydi. Oldukça gergin görünen Teoman, "Yangınlar için yardım konseri verecek misiniz?" sorusuna sinirlenip "Hayır öyle bir şey düşünmüyorum" diyerek şaşırttı. (AYDIN HAMZA)

    KANKA BULUŞMASI
    Popçu Murat Dalkılıç, önceki gün yakın arkadaşı Sezer Çakır ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. İki yakın arkadaşın ilk durağı Beymen mağazası oldu. Yangınlarla ilgili üzüntülü olduğunu söyleyen Dalkılıç, bu zor süreçte çalışmalarına ara verdiğini söyledi.

    AŞK KIVILCIMI
    Duman grubun solisti Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, Bodrum tatilinde aşk dolu pozlar verdi. İkili Gümüşlük sahilinde yaşadıkları romantizm dolu anları Instagram'da paylaştı.

        "Seviyor galiba" notunu düşen Kıvılcım Ural, daha sonra da kızının bir karesini paylaştı. Tangöze'nin kızına sürpriz yaptığını söyleyen Ural, "Babası turneden bisikletle geldi" dedi.

        KIZLARIN TEKNE GECESİ
        Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field'in Ege tatili mutlu bitti. Bodrum'da koyları gezen çiftin, önceki gün misafirleri vardı. Dün Türkiye'ye veda eden Ayda Field, son gününde arkadaşlarıyla teknede keyif yaptı. Ünlü güzel, bu anlarını "Kızların tekne gecesi" notuyla paylaştı.

        SEVİMLİ DOSTLAR
        Oyuncu Sedef Avcı,         önceki gün paylaştığı bu pozla üzüntüsünü gösterdi. Hayvansever oyuncu, karesine "Onlar bizim canlarımız. Yangınlar başlamadan bir gün önce çekmiştim bu fotoğrafı. Tüm olacaklardan habersiz. Ne moral kaldı ne anlam. Öyle işte içimden geldi" notunu düştü.

            DEMİRKOL GÜLDÜRDÜ
            Komedyen Doğu Demirkol, Maximum Uniq Açıkhava'daki ilk gösterisini yaptı. "BKM Yaz Etkinlikleri" kapsamında sahne alan oyuncu, gösterinin gelirini yangın mağdurlarına bağışladı.
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