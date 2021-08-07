Teoman gergin tavırlarıyla dikkat çekti! Yangınlarla ilgili soruya sinirlendi yanıtı şaşırttı

SEVİMLİ DOSTLAR

Oyuncu Sedef Avcı, önceki gün paylaştığı bu pozla üzüntüsünü gösterdi. Hayvansever oyuncu, karesine "Onlar bizim canlarımız. Yangınlar başlamadan bir gün önce çekmiştim bu fotoğrafı. Tüm olacaklardan habersiz. Ne moral kaldı ne anlam. Öyle işte içimden geldi" notunu düştü.