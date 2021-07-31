Süreyya Yalçın pes dedirtti: Havanız batsın!

Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlar, yürekleri parçaladı. Bütün ülke olaylar karşısında birlik mesajı verirken, sosyetik Süreyya Yalçın, yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz hafta 46 bavulla ABD'den Bodrum'a gelen Yalçın, önceki gün teknesiyle tura çıktı. Yanında 500'e yakın bikini getirdiği öğrenilen İkoncan'ın, fotoğraf merakı başına iş açtı.
Bodrum'da yanan bir otelin manzarasında poz verip kıyafetlerinin havasını atan Yalçın, umursamazlığıyla ağızları açıkta bıraktı.
ŞAKA DEĞİL GERÇEK!
Bikinisinin altına çizme giyerek aykırı tarzını konuşturan sosyetik güzel, eşi Ozan Baran'la da aşk dolu anlarını Instagram hesabından paylaştı. Dumanların yükseldiği yerden aşk pozları veren Süreyya Yalçın'a tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Sosyetik güzel hemen fotoğraflarını kaldırıp geri adım atsa da tepkilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, daha sonra yangınla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" dedi.