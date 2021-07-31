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    Süreyya Yalçın pes dedirtti: Havanız batsın!

    Bütün Türkiye yurdun dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlara üzüldü. Süreyya Yalçın ise dumanlı ormanların önünde tekne pozu vererek hayrete düşürdü.

    Süreyya Yalçın pes dedirtti

    Türkiye'nin dört bir yanında başlayan yangınlar, yürekleri parçaladı. Bütün ülke olaylar karşısında birlik mesajı verirken, sosyetik Süreyya Yalçın, yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz hafta 46 bavulla ABD'den Bodrum'a gelen Yalçın, önceki gün teknesiyle tura çıktı. Yanında 500'e yakın bikini getirdiği öğrenilen İkoncan'ın, fotoğraf merakı başına iş açtı.

    Bodrum'da yanan bir otelin manzarasında poz verip kıyafetlerinin havasını atan Yalçın, umursamazlığıyla ağızları açıkta bıraktı.

    ŞAKA DEĞİL GERÇEK!
    Bikinisinin altına çizme giyerek aykırı tarzını konuşturan sosyetik güzel, eşi Ozan Baran'la da aşk dolu anlarını Instagram hesabından paylaştı. Dumanların yükseldiği yerden aşk pozları veren Süreyya Yalçın'a tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Sosyetik güzel hemen fotoğraflarını kaldırıp geri adım atsa da tepkilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, daha sonra yangınla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" dedi.

        DERDİNE BAK!
        OYUNCU Hamza Yazıcı ile aşk yaşayan Şenay Forbes, hayal kırıklığı yaratan isimlerden oldu. Alaçatı'da sevgilisiyle tatil yapan Forbes, bikinili
        pozunu paylaşıp "Sizleri uyarmak isterim. Sıcaklarda güneşte durmayın" dedi. Takipçileri, "Ülke yanıyor senin derdine bak" diyerek tepki gösterdi.

        TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
        Yanan onun hayalleri değil. Bizim ciğerimiz.
        O kadar parası var ama malesef duygusu yok.
        Dünya yansa umrumda değil pozu olmuş.
        Bir gün için şu saçma fotolarınıza ara verin.
        Onun umrunda olan tek şey pırlantalar.
        Süreyya Yalçın, sanki uzayda yaşıyor.
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        Türkiye'nin kederi bizim kederimiz
        Haberler Saklambaç Süreyya Yalçın pes dedirtti: Havanız batsın!