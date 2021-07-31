Süreyya Yalçın pes dedirtti: Havanız batsın!

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yanan onun hayalleri değil. Bizim ciğerimiz.

O kadar parası var ama malesef duygusu yok.

Dünya yansa umrumda değil pozu olmuş.

Bir gün için şu saçma fotolarınıza ara verin.

Onun umrunda olan tek şey pırlantalar.

Süreyya Yalçın, sanki uzayda yaşıyor.