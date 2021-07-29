Davetsiz misafirler Pınar Sabancı'yı şaşkına çevirdi!

Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'da 1 buçuk milyona yaklaşan nüfus, hayvanları da şaşkına çevirdi. Bakir yerlerde bile insanların çadır kurması sonucu yaşam alanı kalmayan hayvanlar, rotalarını şaşırdı. Sosyetik Pınar ve İlhan Sabancı çifti de önceki gün sürprizle karşılaştı.

SABANCI Hebilköy'deki lüks evine girerken gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Domuz sürüsünü karşısında gören Pınar Sabancı, "Yaşam alanları kalmayınca buralara indi domuzcuklar. Aç kalınca ne yapsınlar" dedi.

Gördüğü manzarayı videoya çeken Pınar Sabancı, Bodrum'daki kalabalığa gönderme yaptı.

DENİZ BAYAR