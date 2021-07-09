Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile dün evlendi

ESPRİSİ GÜLDÜRMEDİ

Ünlü aşçı Arda Türkmen ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, espri yapayım derken tepki çekti. Yaptığı ürün reklamlarıyla bilinen Melodi Elbirliler, önceki gün sevgilisinin bir pozunu paylaştı.

Melodi Elbirliler, paylaşımına "Bir gülüşü var sanırsın Chanel indirime girmiş" notu düşerek espri yaptı. Marka ürünlere tutkusuyla bilinen fenomen güzele, "Aşkını bile ürün olarak görüyorsun" eleştirileri yapıldı.

EN GÜZEL CANKURTARAN

Modacı Rabia Yaman, önceki gün sahillere indi. Turuncu şapkası ve badisiyle bu renkli pozunu Instagram'da paylaşan Yaman, fotoğrafının altına "Cankurtaran" diye yazdı. Binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Sen cankurtaransan biz kendimizi denize atarız hemen" esprileri yapıldı.

ÇEŞME'DE KAZIK İSYANI!

Tatil beldelerinde yaşanan uçuk fiyatlara oyuncu Serkay Tütüncü de isyan etti. Meslektaşı İlayda Alişan'la aşkı devam eden Tütüncü, "Alaçatı'da tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa yastık altı birikimlerinizi, hiç olmadı tanıdık banka müdürü falan varsa kredi çekin" diyerek uyanık işletmecilere gönderme yaptı.

AŞI OLMADI PİŞMAN OLDU

Hakkı olduğu halde aşı olmayan Yasemin Şefkatli, gittiği tatilde Koronavirüs'e yakalandı. İdo Tatlıses'le evlilik için geri sayıma başlayan Şefkatli, "Kendimi koruyordum ama galiba biraz rahatladım. Hemen yakalandım. Lütfen herkes dikkat etsin" diyerek pişmanlığını dile getirdi.