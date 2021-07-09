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    Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile dün evlendi

    Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile dün evlendi. Alaçatı'da bir otelde hayatlarını birleştiren çifti, bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Coştukça coşan Bastık, düğünde üç farklı gelinlik giydi. Bastık'ın tüm gelinlikleri tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun Bégum markasına ait. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 9 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    1 düğün 3 gelinlik

    Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile dün evlendi. Alaçatı'da bir otelde hayatlarını birleştiren çifti, bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Coştukça coşan Bastık, düğünde üç farklı gelinlik giydi. Bastık'ın tüm gelinlikleri tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun Bégum markasına ait.

    MEMLEKETTE DÜĞÜN YAPTI
    Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal da önceki gün bir ömür mutluluğa "Evet" dedi. Düğün töreni Şaşmaz'ın memleketi Manisa'da gerçekleşti. Hande Ünal'ın gelinliği Begüm Salihoğlu tarafından tasarlanırken, İsmail Ege Şaşmaz ise Emre Erdemoğlu imzalı smokin giydi. Çifti birçok ünlü dostu yalnız bırakmadı.

    FUNDA ÇİÇEK GİBİ
    Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, yeni single çalışması 'Gerisi Bende' ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Arar, şarkının fotoğraf çekimlerinde çiçekli ve renkli görüntüsüyle hayranlarına yazı yaşattı. Funda Arar'ın yeni fotoğrafları büyük beğeni topladı. Şarkının müziği ve düzenlemesi ise güzel şarkıcının eşi Febyo Taşel'e ait.

        PM'DEN YAZA MERHABA
        Ağaoğlu         Maslak 1453'te bulunan PM Balkabağı, önceki akşam görkemli bir davetle kapılarını açtı. Dünya mutfağını gösterişli şekilde sunan mekanın sahipleri Eftelya ve Ferruh Taşdemir çifti, gece boyunca misafirleriyle tek tek ilgilendi.

        BITCOIN'E ŞARKI YAPTI
        ABD'de yaşayan Sosyal Medya Fenomeni Batu Z, 'Bitcoin' ismini verdiği parçasına California'da klip çekti. Sanal para için şarkı yazan Batu Z, "Çevremde Bitcoin alan kişilerden etkilenerek bu şarkıyı yazdım" dedi.

        ESPRİSİ GÜLDÜRMEDİ
        Ünlü         aşçı Arda Türkmen ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, espri yapayım derken tepki çekti. Yaptığı ürün reklamlarıyla bilinen Melodi Elbirliler, önceki gün sevgilisinin bir pozunu paylaştı.

        Melodi Elbirliler, paylaşımına "Bir gülüşü var sanırsın Chanel indirime girmiş" notu düşerek espri yaptı. Marka ürünlere tutkusuyla bilinen fenomen güzele, "Aşkını bile ürün olarak görüyorsun" eleştirileri yapıldı.

        EN GÜZEL CANKURTARAN
        Modacı Rabia Yaman,         önceki gün sahillere indi. Turuncu şapkası ve badisiyle bu renkli pozunu Instagram'da paylaşan Yaman, fotoğrafının altına "Cankurtaran" diye yazdı. Binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Sen cankurtaransan biz kendimizi denize atarız hemen" esprileri yapıldı.

        ÇEŞME'DE KAZIK İSYANI!
        Tatil beldelerinde yaşanan uçuk fiyatlara oyuncu Serkay Tütüncü de isyan etti. Meslektaşı İlayda Alişan'la aşkı devam eden Tütüncü, "Alaçatı'da tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa yastık altı birikimlerinizi, hiç olmadı tanıdık banka müdürü falan varsa kredi çekin" diyerek uyanık işletmecilere gönderme yaptı.

        AŞI OLMADI PİŞMAN OLDU
        Hakkı olduğu halde aşı olmayan Yasemin Şefkatli, gittiği tatilde Koronavirüs'e yakalandı. İdo Tatlıses'le evlilik için geri sayıma başlayan Şefkatli, "Kendimi koruyordum ama galiba biraz rahatladım. Hemen yakalandım. Lütfen herkes dikkat etsin" diyerek pişmanlığını dile getirdi.
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        Haberler Saklambaç Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile dün evlendi