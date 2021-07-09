Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile dün evlendi. Alaçatı'da bir otelde hayatlarını birleştiren çifti, bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Coştukça coşan Bastık, düğünde üç farklı gelinlik giydi. Bastık'ın tüm gelinlikleri tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun Bégum markasına ait.
MEMLEKETTE DÜĞÜN YAPTI
Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal da önceki gün bir ömür mutluluğa "Evet" dedi. Düğün töreni Şaşmaz'ın memleketi Manisa'da gerçekleşti. Hande Ünal'ın gelinliği Begüm Salihoğlu tarafından tasarlanırken, İsmail Ege Şaşmaz ise Emre Erdemoğlu imzalı smokin giydi. Çifti birçok ünlü dostu yalnız bırakmadı.
FUNDA ÇİÇEK GİBİ
Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, yeni single çalışması 'Gerisi Bende' ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Arar, şarkının fotoğraf çekimlerinde çiçekli ve renkli görüntüsüyle hayranlarına yazı yaşattı. Funda Arar'ın yeni fotoğrafları büyük beğeni topladı. Şarkının müziği ve düzenlemesi ise güzel şarkıcının eşi Febyo Taşel'e ait.