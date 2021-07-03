Orlando Bloom ve eşi Katy Perry'nin Bodrum tatilinde, ilginç anlar yaşandı

Oyuncu Orlando Bloom, eşi Katy Perry işe Bodrum'a geldi. Çift, önceki gün Helikopter kiraladı. Havada 3 saat Bodrum turu attı. Efes Antik Kent'te ziyarette bulundu.
Dönüşte ise kendisini şampanya ile bekleyen otel personeli karşıladı. Helikopterden indiği sırada gazetecilerin olduğunu fark etti. Eşi inmeden helikoptere geri bindi. Görevliler görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti.
Hatta elleriyle gazetecilerin önlerini kağattı. Görüntü vermek istemeyen ikili, vip araçlarını helikoptere sıfır yanaştırdı. Araçlarına binen çift, daha sonra kaldıkları otelin yolunu tuttu.