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    Orlando Bloom ve eşi Katy Perry'nin Bodrum tatilinde, ilginç anlar yaşandı

    İngiliz ve Amerikan medyasının manşetlerine çıkan Orlando Bloom ve eşi Katy Perry’nin Bodrum tatilinde, ilginç anlar yaşandı. Helikopterle Antik Efes turu yapan çift, dönüşte gazetecileri görünce panik yaptı. Özellikle de Katy Perry…

    Doğan Savaş TAKVIM
    Anlamsız panik

    Oyuncu Orlando Bloom, eşi Katy Perry işe Bodrum'a geldi. Çift, önceki gün Helikopter kiraladı. Havada 3 saat Bodrum turu attı. Efes Antik Kent'te ziyarette bulundu.

    Dönüşte ise kendisini şampanya ile bekleyen otel personeli karşıladı. Helikopterden indiği sırada gazetecilerin olduğunu fark etti. Eşi inmeden helikoptere geri bindi. Görevliler görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti.

    Hatta elleriyle gazetecilerin önlerini kağattı. Görüntü vermek istemeyen ikili, vip araçlarını helikoptere sıfır yanaştırdı. Araçlarına binen çift, daha sonra kaldıkları otelin yolunu tuttu.

        Katy Perry ve Orlando Bloom'un Bodrum tatili, İngiliz ve Amerikan medyasında da geniş yer buldu. Çiftin Bodrum'a hayran kaldığını yazan İngiliz Daily Mail, "İtalya ve Yunanistan'da mutlu olan Orlando ve Katy, Bodrum'da mutluluktan uçtu" yorumunu yaptı.

        KATY PERRY YÜZÜNÜ GİZLEDİ
        Katy Perry, alışveriş yaparken de yüzünü gizledi. Orlando Bloom da gazetecilerin kendilerini takip etmesinden rahatsızlık duydu.
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