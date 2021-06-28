100 bin liralık arınma! Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı tatil yapıp form tuttular





OZON SAUNAYA GİRDİLER

Burada mental detox yaparak telefonlarını hayatlarından çıkaran ikili, bağışıklık sistemlerini güçlendirip astım, diyabet ve kanser gibi hastalıkların tedavi sürecinde destekleyici olan ozon saunaya girdi.



Ünlü çift, ayrıca Michael Jackson ve Justin Bieber gibi dünya starlarınında kullandığı oksijen yükseltici çadıra girdi. 39 yaşındaki Sinan Akçıl, burada Intensıve detoks programını uyguladı. Bu program kişiyi fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak dengeye getirmeyi amaçlıyor. 31 yaşındaki Kıratlı ise Biohacking programını uyguladı.