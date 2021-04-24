Cemiyet hayatı, çok konuşulacak bir boşanma davasıyla daha sarsıldı. İşadamı Rıza Akça'nın 40 yıllık eşi Kudret Akça, kendisini aldattığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma dava açtı. Kudret Akça, eşinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek açtığı davaya Hilton Oteli'ndeki kayıtları da sundu ve eşi Rıza Akça'nın konakladığı odada Anna Bukina ve Katsiary Chytaya isimli kadınlarla beraber kaldığını belgeledi.







UYGUN MU BU KIZ?

Kudret Akça, ayrıca eşi Rıza Akça'nın mesajlarını da dava dosyasına ekletti. Kayıtlarda Akça'ya "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının aynı zamanda hem sevgilisi olduğu, hem de davalıya başka kadınlar ayarladığı, ayrıca Akça'ya "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen gelicez" şeklinde mesajları da gönderdiği belirtildi.





AYLIK 200 BİN NAFAKA

Akça'nın dava dosyasına başka kadınlarla cinsel içerikli mesajları da belgeleriyle sunuldu. Eşinin diğer yandan şirket adına ipotekli olan oturduğu evle ilgili de kendisine büyük mağduriyet yaşattığını öne süren Kudret Akça, 3 çocuğunun babası Rıza Akça'dan aylık 200 bin TL tedbir nafakası ile 50 milyon maddi tazminat talebinde bulundu.