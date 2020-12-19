Geçtiğimiz aylarda Beymen'de satışa çıkan langırt masaları, olay yaratmıştı. Fiyatı 47 bin 750 TL olan ve tamamen camdan yapılan bu masayı ilk alanlar Berkay, Yiğit Marcus Aral, İzzet Özilhan ve Hakan Sabancı oldu.

VIP masalar, zenginlerin ilgisiyle tükendi.



Fiyatıyla dudak uçuklatan masayı son alan isim ise Galatasaraylı yıldız futbolcu Arda Turan'dı.



Berkay ile Özlem Ada Şahin'in de evlerinde aynı masadan var.

Eşi Aslıhan Doğan Turan ve iki oğluyla Çubuklu'daki lüks villarında yaşayan ünlü futbolcu, 47 bin 450 TL'lik langırt masasıyla da evinde turnuvalar yapıyor.