Çektiği videoda bir yıl sonra yurt dışına çıktığını ifade eden Midyat, "Burada kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi" dedi. Sözlerinden dolayı linç edilebileceğini de belirten Midyat, şöyle devam etti: "Herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi bileceğimiz günlerde tekrar buluşuruz." Oyuncunun paylaşımı, Twitter gündemine yerleşti. Vatandaşlar, Midyat için "Onun aklı başına geldi, darısı diğerlerinin başına" yorumu yaptı.

Midyat paylaşımına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi.