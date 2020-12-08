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    • Saklambaç
    • 08.12.2020 Gazete
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    ’de gördüklerinden sonra konuştu: ABD'de ülkemin kıymetini anladım

    Her şeye muhalefet olan , ’ye gidince akıllandı. Amerika’da Coronavirüs’e karşı hiçbir önlem alınmadığını belirten oyuncu, “ bile ölçmüyorlar. Amerika’ya gelince ülkemin kıymetini anladım” diyerek devletimizi övdü.

    Aklı başına geldi

    Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün bir iş görüşmesi için Amerika'ya gitti. Şu sıralar New York'ta olan Midyat, Amerika'nın pandemi tutumu karşısında şoke olduğunu belirtti.

    Çektiği videoda bir yıl sonra yurt dışına çıktığını ifade eden Midyat, "Burada kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi" dedi. Sözlerinden dolayı linç edilebileceğini de belirten Midyat, şöyle devam etti: "Herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi bileceğimiz günlerde tekrar buluşuruz." Oyuncunun paylaşımı, Twitter gündemine yerleşti. Vatandaşlar, Midyat için "Onun aklı başına geldi, darısı diğerlerinin başına" yorumu yaptı.

    Midyat paylaşımına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi.
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    Haberler Saklambaç Sermiyan Midyat ABD’de gördüklerinden sonra konuştu: ABD'de ülkemin kıymetini anladım