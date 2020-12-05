Son bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi; Tüm Kişiler'de %13,00 izlenme oranı ve %26,81 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %18,21 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı aldı.