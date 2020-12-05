ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', Latin Amerika'nın Emmy'si olarak kabul edilen 'Produ Awards 2020'de bir kez daha başarısını ödüllerle taçlandırdı.
'Bir Zamanlar Çukurova', 'En İyi Yabancı Dizi' olarak gecenin en büyük ödüllerinden birini aldı.
Vahide Perçin ise 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu' kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.
Son bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi; Tüm Kişiler'de %13,00 izlenme oranı ve %26,81 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %18,21 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı aldı.