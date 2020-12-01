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    • Saklambaç
    • 01.12.2020 Gazete
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    Şarkıcı aşkı 'yu forma sokmak için düğmeye bastı

    Şarkıcı , aranjör sevgilisi 'yu forma sokmak için düğmeye bastı. Fit vücuduyla bilinen Hera, Doğulu'yu zayıflaması için ikna etti. Sağlık ve kaplıca oteli "Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum"a giden ikili, burada detoks kampına başladı.

    Doğulu’yu eritiyor

    Şarkıcı Hera Aslan, aranjör sevgilisi Ozan Doğulu'yu forma sokmak için düğmeye bastı. Fit vücuduyla bilinen Hera, Doğulu'yu zayıflaması için ikna etti. Sağlık ve kaplıca oteli "Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum"a giden ikili, burada detoks kampına başladı.

    Otelde, detox uzmanıyla görüşme yapan çift, sağlıklı yaşamla ilgili detaylı bilgiler aldı. Daha sonra Hera ve Doğulu için fitness, yoga ve pilates programları hazırlandı.

    Ajda Pekkan'ın da gittiği detoks merkezinin geceliği iki kişi için 2.500 lira.
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    Haberler Saklambaç Şarkıcı Hera Aslan aşkı Ozan Doğulu'yu forma sokmak için düğmeye bastı