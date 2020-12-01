Şarkıcı Hera Aslan, aranjör sevgilisi Ozan Doğulu'yu forma sokmak için düğmeye bastı. Fit vücuduyla bilinen Hera, Doğulu'yu zayıflaması için ikna etti. Sağlık ve kaplıca oteli "Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum"a giden ikili, burada detoks kampına başladı.
Otelde, detox uzmanıyla görüşme yapan çift, sağlıklı yaşamla ilgili detaylı bilgiler aldı. Daha sonra Hera ve Doğulu için fitness, yoga ve pilates programları hazırlandı.
Ajda Pekkan'ın da gittiği detoks merkezinin geceliği iki kişi için 2.500 lira.