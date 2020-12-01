Şarkıcı Hera Aslan, aranjör sevgilisi Ozan Doğulu'yu forma sokmak için düğmeye bastı. Fit vücuduyla bilinen Hera, Doğulu'yu zayıflaması için ikna etti. Sağlık ve kaplıca oteli "Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum"a giden ikili, burada detoks kampına başladı.