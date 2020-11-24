Cem Hakko'nun talip olduğu villayı ilginç kılan ise eskiden bir zeytinyağı fabrikası olarak kullanılması. Tam 600 bin dolar yani 5 milyon TL'ye lüks bir villaya dönüştürülen evin satış fiyatı ise 1.8 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL. Havuzlu ve özel dekorasyonlu villa, Bodrum'a ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve zeytinlik içerisinde.