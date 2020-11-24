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    • Saklambaç
    • 24.11.2020 Gazete
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    Bomba iddia: Cem ve Milas’ta 600 yıllık zeytinyağı fabrikasından çevrilen 1.8 milyon dolarlık lüks villaya göz dikti!

    Cemiyet hayatının doğa tutkunu isimlerinden , ilginç bir yatırım için kolları sıvadı. Cem ve , iddiaya göre Milas’ta 600 yıllık zeytinyağı fabrikasından çevrilen 1.8 milyon dolarlık lüks bir villaya göz dikti.

    Lezzet yuvası

    Cemiyet hayatının doğa tutkunu isimlerinden Cem Hakko, ilginç bir yatırım için kolları sıvadı. Bu yaz virüsten korunmak için Alaçatı'ya karavanıyla giderek olay olan sosyetik işadamı, bu kez Milas'ta herkesten uzak bir ev buldu.

    Cem Hakko'nun talip olduğu villayı ilginç kılan ise eskiden bir zeytinyağı fabrikası olarak kullanılması. Tam 600 bin dolar yani 5 milyon TL'ye lüks bir villaya dönüştürülen evin satış fiyatı ise 1.8 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon TL. Havuzlu ve özel dekorasyonlu villa, Bodrum'a ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve zeytinlik içerisinde.


    Villanın mutfağı, restorandan farksız.

    ABD'DE BİLE İLGİ ÇEKTİ
    Bodrum'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan bu villa, New York Times'da bile haber oldu. Villanın pandemi için iyi bir kaçış yolu olduğu yazıldı.

    YENİLENMESİ 5 MİLYON TUTTU
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    Haberler Saklambaç Bomba iddia: Cem ve Ronit Hakko Milas’ta 600 yıllık zeytinyağı fabrikasından çevrilen 1.8 milyon dolarlık lüks villaya göz dikti!