Denİz Seki, önceki akşam bir televizyon programına katıldı. Seki, merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' adlı eserini yorumladı. Seki'nin şarkıyı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Genç şarkıcı Real Çağla ise "Detone Show" yorumuyla Deniz Seki'yi kızdırdı. SEKI, bu yorumu şöyle yanıtladı: "Hadsiz! Kendine ait bir şarkısı bile olmayan. Vücuduyla bir yerlere gelmeye çalışan kadın mı söylüyor bunları bana!" Bu polemiğe sosyal medya kullanıcıları da katıldı. Bazıları Seki'nin, detone olduğunu bazıları ise Çağla'nın haklı olduğunu yazdı...

MEYDAN OKUDU

Real Çağla, Seki'ye şöyle seslendi: "Beraber okuyalım mı 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını. Bakalım vücudum mu sesim mi konuşuyor?"



Seki, "Bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum" dedi.