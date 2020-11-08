Resne, önceki gece de yine aynı adreste parti vererek 200 kişi topladı. Davetliler, bir kez daha maske ve mesafe kuralını hiçe saydı.

Yüksek sesten rahatsız olan komşular ise hemen polisi aradı. Duyarlı vatandaşlardan birisi, "Haftanın üç günü parti yapılıyor. Bütün mahalle uyku uyuyamıyor" diyerek dert yandı. Ekiplerin geleceğini öğrenenler ise yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı.



Partiye katılan davetliler, çıkışta panik haliyle yüzlerini sakladı.