Perşembenin şampiyonu Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşam yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Son bölüm, Tüm Kişiler'de %12,52 izlenme oranı ve %28,73 izlenme payı, AB'de %7,97 izlenme oranı ve %19,84 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,78 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı alıp 1. oldu.