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    • Saklambaç
    • 07.11.2020 Gazete
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    tüm kategorilerde zirvede!

    Perşembenin şampiyonu , önceki akşam yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Son bölüm, Tüm Kişiler'de %12,52 izlenme oranı ve %28,73 izlenme payı, 'de %7,97 izlenme oranı ve %19,84 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,78 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı alıp 1. oldu.

    Zirve değişmedi!

    Perşembenin şampiyonu Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşam yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Son bölüm, Tüm Kişiler'de %12,52 izlenme oranı ve %28,73 izlenme payı, AB'de %7,97 izlenme oranı ve %19,84 izlenme payı, 20+ABC1'de %10,78 izlenme oranı ve %24,48 izlenme payı alıp 1. oldu.

    Dizi, sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Vahide Perçin'in canlandırdığı Hünkar Yaman'ın ölümüyle milyonlar, gözyaşlarına boğuldu. Hünkar Hanım'ın cenazesinde yılların savaşı adeta sona erdi. Tabutunun başında sadece oğlu Demir ve Fekeli ile emektarları değil, Yılmaz ve Fikret de vardı.


    Fekeli, tam kavuşmaya hazırlanırken büyük aşkını ebediyen kaybetti.



    Hünkar Yaman'ın ölümü, annesini derinden sarstı.
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    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde zirvede!