Çarşambanın en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. atv'nin sevilen dizisi; Tüm Kişiler'de %9,76 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı; 20+ABC1'de %9,78 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
Son bölümün en çok konuşulan sahnesi Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı.
Aksakallı rolündeki Cüneyt Arkan'ın Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit'le buluştuğu sahne, bölüme damga vurdu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'i buluşturan bu sahne, izleyiciyi derinden etkiledi. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 21 Ekim'de...
Burak Özçivit, son bölümde de oyunculuk performansı ile övgüleri toplamayı başardı.