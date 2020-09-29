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    • Saklambaç
    • 29.09.2020 Gazete
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    ile mevzu... öldü dostluk da bitti

    Ayrıldıktan sonra da leri için görüşmeye devam eden ve arasındaki son bağ da koptu. İkilinin üzerine titredikleri sevimli köpek hayatını kaybetti

    Luna köpek öldü dostluk da bitti

    Sürpriz ayrılıklarıyla herkesi şaşırtan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasındaki tüm bağlar koptu. 3 yıllık aşklarını sonlandırdıktan sonra bile köpekleri Luna için bir araya gelen Erçel ve Dalkılıç, önceki gün büyük üzüntü yaşadı. Aşk yaşadıkları dönemde çocukları gibi sevdikleri hatta tatile giderken bile yanlarından ayırmadıkları Luna'nın ölüm haberiyle yıkılan ikili, sevimli köpeklerinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Bir dönem herşeyi birlikte paylaşan ikilinin Luna'nın acısını ayrı ayrı yaşaması "Artık dönüş yok" dedirtti.

    DÜĞÜNDEN YASLI DÖNDÜ
    Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda bir düğünde pişti olduğu Erçel'e şarkılar söylemişti. Ancak güzel oyuncu, bu jeste tepkisiz kalmıştı.
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