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    • Saklambaç
    • 27.09.2020 Gazete
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    ’nun iyle sarsılan 'dan 'ihanet' ı!

    ’nun iyle sarsılan , bir programa katıldı. Süperstar, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor” yanıtını vererek ihaneti ilk kez etmiş oldu

    Süper itiraf

    Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı. İddialara göre sosyetik işadamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle yasak aşk yaşamıştı. şokundan sonra 'da kafa dağıtan Pekkan, önceki gün bir programa katıldı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!"


    Süperstar ile ayrılığını ilk kez TAKVİM duyurmuştu. Pekkan, cevabıyla haberimizi de doğrulamış oldu...

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