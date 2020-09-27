Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı. İddialara göre sosyetik işadamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle yasak aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, önceki gün bir programa katıldı. 74 yaşındaki ünlü sanatçı, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!"



Süperstar Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu ayrılığını ilk kez TAKVİM duyurmuştu. Pekkan, cevabıyla haberimizi de doğrulamış oldu...