3 KEZ YENDİ

1998'de Bursa'da doğan Neslican, 3 yıl önce kemik kanserine yakalandı. 2018'de tümör nedeniyle sol bacağı kesildi. Daha sonra tümör, önce akciğerinde sonra da akciğer zarında tespit edildi. Neslican ise vazgeçmedi. Kanseri 3 kez alt etti. Ancak geçen yıl kanser 4. kez nüksetti. Genç kız tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

MÜCADELESİ FİLM OLACAK

Neslican Tay, önceki gün Rize'deki mezarı başında dualarla anıldı.