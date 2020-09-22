Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 22.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ın herkese örnek olan hayat hikayesi film oluyor! 'e teklif götürüldü

    e karşı verdiği mücadelesiyle tanınan ’ın herkese örnek olan hayat hikayesi film oluyor. Neslican’ı, oyuncu ’ün canlandıracağı konuşuluyor…

    Neslican’ın anısına

    Türkiye, Neslican Tay'ı çağın vebası kansere karşı verdiği amansız mücadelesiyle tanıdı. Hastalığa dört kez yakalanan genç kız, kanseri üç kez yenmeyi başardı ancak geçtiğimiz yıl aramızdan ayrıldı.

    21 yaşında hayata gözlerini yuman ve ölümünün üzerinden bir yıl geçen Neslican'ın, hayat hikayesinin ise beyaz perdeye taşınacağı ortaya çıktı.

    Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş'ın yaptığı 'Demir Kadın Neslican' filminin hazırlık süreci başladı.

    Filmde Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül'e teklif götürüldü. Filmin ne zaman çekilip gösterime gireceği ise merak konusu oldu...

    3 KEZ YENDİ
    1998'de Bursa'da doğan Neslican, 3 yıl önce kemik kanserine yakalandı. 2018'de tümör nedeniyle sol bacağı kesildi. Daha sonra tümör, önce akciğerinde sonra da akciğer zarında tespit edildi. Neslican ise vazgeçmedi. Kanseri 3 kez alt etti. Ancak geçen yıl kanser 4. kez nüksetti. Genç kız tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

    MÜCADELESİ FİLM OLACAK
    Neslican Tay, önceki gün Rize'deki mezarı başında dualarla anıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Neslican Tay’ın herkese örnek olan hayat hikayesi film oluyor! Neslihan Atagül'e teklif götürüldü
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri