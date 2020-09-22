Türkiye, Neslican Tay'ı çağın vebası kansere karşı verdiği amansız mücadelesiyle tanıdı. Hastalığa dört kez yakalanan genç kız, kanseri üç kez yenmeyi başardı ancak geçtiğimiz yıl aramızdan ayrıldı.
21 yaşında hayata gözlerini yuman ve ölümünün üzerinden bir yıl geçen Neslican'ın, hayat hikayesinin ise beyaz perdeye taşınacağı ortaya çıktı.
Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş'ın yaptığı 'Demir Kadın Neslican' filminin hazırlık süreci başladı.
Filmde Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül'e teklif götürüldü. Filmin ne zaman çekilip gösterime gireceği ise merak konusu oldu...
3 KEZ YENDİ
1998'de Bursa'da doğan Neslican, 3 yıl önce kemik kanserine yakalandı. 2018'de tümör nedeniyle sol bacağı kesildi. Daha sonra tümör, önce akciğerinde sonra da akciğer zarında tespit edildi. Neslican ise vazgeçmedi. Kanseri 3 kez alt etti. Ancak geçen yıl kanser 4. kez nüksetti. Genç kız tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti
MÜCADELESİ FİLM OLACAK
Neslican Tay, önceki gün Rize'deki mezarı başında dualarla anıldı.