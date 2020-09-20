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    • Saklambaç
    • 20.09.2020 Gazete
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    hastası babasının yanındayken eşi ’nın boşanma davası açtığı 'den manidar paylaşım!

    tedavisi gören babasının yanındayken eşi ’nın boşanma davası açtığı , manidar bir paylaşım yaptı. Çarmıklı soyadını artık kullanmayan Selvili, babasının yanından bir an olsun bile ayrılmıyor.

    Kötü günde kaçtı!

    Ünlü işadamı İsmail Çarmıklı'nın oğlu Kerim Çarmıklı, 2016'da psikolog Zeynep Selvili ile evlendi. Güzel psikolog, bir süre önce İzmir'de, kanser tedavisi gören babası Haluk Selvili'nin yanına gitti.

    Bu sırada da Kerim Çarmıklı, 4 yıllık eşine boşanma davası açtı. Zeynep Selvili, önceki gün Instagram'da yoğun bakımdaki babasıyla fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı:

    "Yoğun bakımın kapısında beklerken aklıma bir soru düşüyor: Benim de böyle bekleyenim olacak mı? Dilerim olur çünkü açık ki, her çeşit güçlükten daha güçlü sevgi. Günlerimizi ve çabalarımızı bunun için harcamalı... Sevmek için... Ve sevilmeye izin vermek için."
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    Haberler Saklambaç Kanser hastası babasının yanındayken eşi Kerim Çarmıklı’nın boşanma davası açtığı Zeynep Selvili'den manidar paylaşım!
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