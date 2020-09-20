"Yoğun bakımın kapısında beklerken aklıma bir soru düşüyor: Benim de böyle bekleyenim olacak mı? Dilerim olur çünkü açık ki, her çeşit güçlükten daha güçlü sevgi. Günlerimizi ve çabalarımızı bunun için harcamalı... Sevmek için... Ve sevilmeye izin vermek için."



