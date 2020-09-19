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    • Saklambaç
    • 19.09.2020 Gazete
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    ’in kızına rap şarkısı: Senin baban bir kahraman

    Ünlü rapçi , ’in kızı Eda için şarkı yazdı. Özil’e övgüler yağdırdı: Eda, bu dünyaya hoşgeldin. Senin baban kahraman.

    Senin baban bir kahraman

    Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin geçtiğimiz Mart ayı sonunda dünyaya gelen kızları Eda, ünlü rapçi Capital Bra'ya ilham verdi. Dünyaca ünlü Alman rapçi, minik Eda Özil için bir şarkı yazdı. Önceki gün piyasaya çıkan şarkıda Capital Bra, "Eda, bu dünyaya hoşgeldin. Birçokları için senin baban bir kahraman" diyerek Türk yıldıza övgü yağdırdı. Dün sosyal medya hesabından kızı adına yazılan şarkıyı paylaşan Mesut Özil, Alman rapçiye "Çok teşekkürler kardeşim. Allah seni ve aileni korusun" diyerek teşekkür etti. Amine Gülşe de şarkıyı Instagram'da paylaşıp "Kızımızın şarkısı" dedi.
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