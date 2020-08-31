İngiliz Kraliyet ailesinin olay çifti Prens Harry ile Meghan Markle'ın, evlenmeden bir yıl önce gizli saklı Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı... Amerikalı Kraliyet muhabirleri Carolyn Durrand ve Omid Scobie tarafından yazılan 'Finding Freedom' adlı kitaptaki detaylara göre ünlü çift, üç yıl önce Bodrum'a demir attı. Prens Harry ile Meghan Markle, yoğun önlemler sayesinde kimse tarafından fark edilmeden Yalıkavak'ta konakladı.

KUYUMCULARI DOLAŞTILAR

Dünyanın gözde çifti, geceliği 3 bin TL olan Yalıkavak'taki özel havuzlu 'Villa Prestige' isimli bir villada kaldı. Meghan Markle'ın, Türk takı firması olan Kısmet by Milka'ya ait tasarımlar satan bir kuyumcuyu da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Markle'ın sık sık taktığı 'Fatma'nın eli' figürlü yüzüğü de Harry, buradan satın aldı.