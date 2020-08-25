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    • Saklambaç
    • 25.08.2020 Gazete
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    Mekanın sahibi geri geldi! , ’ın en prestijli ödülü Platin Madalya'ya layık görüldü

    Milyonların kanalı atv’nin reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu dün başladı. Anlı’nın fanları sosyal medyayı salladı: ‘Kraliçe ekrana döndü’

    Mekanın sahibi geri geldi

    Sabah kuşağının en çok izlenen, efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün ekrana dönüş yaptı... Milyonlar ise saat 10'da ekran başına geçerek Anlı ve ekibini evlerinde ağırladı. Kimileri Anlı için geri sayım yaptı. Kimileri de televizyon ekranından güzel sunucunun yüzünü severek sevgisini göstermeye çalıştı. , Twitter'da da gündem olmayı başardı. programının fanları, şu yorumları yaptı: "Allah'ım, kavuştuk ve bu kavuşmaların en güzeliydi", "İflah olmaz bir Müge Anlı fanı olduğum doğrudur", "Mekanın sahibi geri geldi", "Efsaneler ölmez yalnızca inzivaya çekilirler."

    ÖDÜLLE START
    Anlı,     'a verdiği destekle 12 aşevi yapımı için bağış topladı. Başarılı gazeteci, dün Kızılay'ın en prestijli ödülü 'Platin Madalya' ile onurlandırıldı.


    Müge Anlı, uzman ekibiyle yine faili meçhul cinayetleri aydınlatacak, kayıpları bulacak ve aileleri kavuşturacak.

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