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    • Saklambaç
    • 22.08.2020 Gazete
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    ve 'ün servet değerindeki ları ’na demirledi

    İş dünyasının ünlü isimleri yüzen saraylarını ’na demirledi. Boşanmak üzere olan , ‘Esosh’ isimli 10 milyon euro’luk ındaydı. Aynı koyda ’a ait olan ve toplam değeri 50 milyon TL’yi bulan iki ayrı lüks yat da demirliydi...

    Servet koyu

    Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu pandemi nedeniyle Ege'ye demir attı. Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi Raif Dinçkök'le 17 yıllık evliliği bitmek üzere olan Esra Dinçkök, önceki gün Bodrum Hattat Koyu'ndaydı. Esra Hanım, çocuklarıyla 10 milyon euro'luk 'Esosh' adlı ında moral depoladı.

    Esra Dinçkök'ün hemen yanında ise 'a ait iki ayrı yat demirliydi... Bunlardan biri değeri yaklaşık 37 milyon TL olan 'Keyla', diğeri ise değeri yaklaşık 13 milyon TL olan 'Yosma'ydı. Türk bayrağı asılı olan Dinçkök'ün yatının aksine; Koç'un iki yatında da İngiliz bayrağının asılı olması gözden kaçmadı...

    DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM

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