Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu yaz pandemi nedeniyle Ege'ye demir attı. Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi Raif Dinçkök'le 17 yıllık evliliği bitmek üzere olan Esra Dinçkök, önceki gün Bodrum Hattat Koyu'ndaydı. Esra Hanım, çocuklarıyla 10 milyon euro'luk 'Esosh' adlı yatında moral depoladı.

Esra Dinçkök'ün hemen yanında ise Ali Koç'a ait iki ayrı yat demirliydi... Bunlardan biri değeri yaklaşık 37 milyon TL olan 'Keyla', diğeri ise değeri yaklaşık 13 milyon TL olan 'Yosma'ydı. Türk bayrağı asılı olan Dinçkök'ün yatının aksine; Koç'un iki yatında da İngiliz bayrağının asılı olması gözden kaçmadı...

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM