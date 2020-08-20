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    • Saklambaç
    • 20.08.2020 Gazete
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    ağır konuştu

    Ayrıldıktan 1 ay sonra yeni aşka yelken açan , şoke etti. güzelin ’da “Boşanınca daha yakışıklı bir adam bulup poz veriyoruz” şeklindeki bir yorumu beğenmesi “Pes” dedirtti

    Hande Demir ağır konuştu

    İşadamı Erdinç Acar'la bir ay önce boşanan Hande Demir, geçen hafta Cevdet Taşçeken ile yeni bir aşka yelken açtı. Gizli aşkı Takvim ortaya çıkardı. İlişkisiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Demir, sosyal medyadaki yorumuyla şaşırttı.

    Sosyetik güzel, bir internet sitesinin "Bizi aldatanları hemen boşuyoruz. Daha yakışıklı bir adam bulup poz verip keyfimize bakıyoruz. Bravo Hande Acar. İnşallah eski kocasını soyup soğana da çevirmiştir. Tontik Erdinç Bey'e mutluluklar..." yorumunu şöyle yanıtladı: "Diycek laf bulamadım aşşağı tükürsen.., yukarı tükürsen.., misali.. Yüreğinize sağlık, güçlü kadınlar candır."
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