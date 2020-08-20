Hande Demir ağır konuştu

Sosyetik güzel, bir internet sitesinin "Bizi aldatanları hemen boşuyoruz. Daha yakışıklı bir adam bulup poz verip keyfimize bakıyoruz. Bravo Hande Acar. İnşallah eski kocasını soyup soğana da çevirmiştir. Tontik Erdinç Bey'e mutluluklar..." yorumunu şöyle yanıtladı: "Diycek laf bulamadım aşşağı tükürsen.., yukarı tükürsen.., misali.. Yüreğinize sağlık, güçlü kadınlar candır."