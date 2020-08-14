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    • Saklambaç
    • 14.08.2020 Gazete
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    'den pozu

    Ünlü  , önceki günkü bu pozuyla hem içleri ferahlattı hem yüzleri gülümsetti. ndan bir karesini takipçileriyle paylaşan Seçkin, altına da "Su altı beni gösteriyor" notu düştü. Seçkin'e, "Su altında bile güldürüyorsun bize tebrikler" yorumları yapıldı.

    Yavuz şişkin

    Ünlü Yavuz Seçkin, önceki günkü bu pozuyla hem içleri ferahlattı hem yüzleri gülümsetti. ndan bir karesini takipçileriyle paylaşan Seçkin, altına da "Su altı beni şişman gösteriyor" notu düştü. Seçkin'e, "Su altında bile güldürüyorsun bize tebrikler" yorumları yapıldı.

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