Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, önceki günkü bu pozuyla hem içleri ferahlattı hem yüzleri gülümsetti. Su altından bir karesini takipçileriyle paylaşan Seçkin, altına da "Su altı beni şişman gösteriyor" notu düştü. Seçkin'e, "Su altında bile güldürüyorsun bize tebrikler" yorumları yapıldı.